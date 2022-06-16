بشرى شعبان



نظمت الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع بنك الكويت الوطني يوما خاصا لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وذلك بمقر الهيئة، وذلك في خطوة تؤكد دعم الهيئة لتوفير فرص للكوادر الوطنية من الشباب للالتحاق بالعمل في القطاع المصرفي.



وتم عمل مقابلات وظيفية مع 59 باحثا عن عمل من حملة مؤهل الثانوي والدبلوم والجامعي، ويعد تعاون الهيئة مع مختلف جهات القطاع الخاص لتنظيم هذه الفعاليات استمرارا لنهجها في توجيه العمالة الوطنية للعمل بمختلف القطاعات الخاصة. وقام ممثل البنك الوطني بتقديم شرح واف عن البنك ووظيفة «موظف خدمة هاتفية» والتعريف عنها، كما قدم شكره للهيئة على التعاون الذي ساهم بتوفير الكوادر الوطنية من الخريجين للعمل في القطاع المصرفي بشكل عام وبنك الكويت الوطني بشكل خاص.