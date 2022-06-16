حصلت على 150 صوتاً من أصل 182 صوتاً ما نسبته 82.4% من الأصوات



هنأ مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمس مرشحة الكويت رحاب بورسلي على فوزها بعضوية لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أنها بهذا الفوز نالت بجدارة ثقة المجتمع الدولي.



وقال العتيبي في تصريح لـ «كونا» ان هذه اللجنة: «من اللجان الدولية المهمة التي تعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ومن مهامها متابعة وتقييم حالة تنفيذ والتزام الدول بتعهداتها التي نصت عليها الاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».



وأوضح أن هذه النتيجة المشرفة لمرشحة الكويت «جاءت كنتيجة مباشرة للتوجيهات والمتابعة المستمرة والاهتمام الكبير الذي حظي به هذا الترشيح من وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية».



وأشاد أيضا بجهود أعضاء بعثة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة وبشكل خاص المستشار فيصل العنزي مسؤول ملف الترشيحات في البعثة «وذلك على جهده المميز في الحصول على هذه النتيجة المشرفة بالإضافة إلى جهود السكرتير الثالث صبا الفهيد المسؤولة السابقة عن ملف الترشيحات».



وأعرب العتيبي عن تمنياته لرحاب بورسلي بالتوفيق والنجاح في عضويتها في هذه اللجنة الدولية والتي ستبدأ اعتبارا من شهر يناير من عام 2023 ولمدة 4 أعوام.



وكانت بورسلي قد فازت بعضوية لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال انتخابات اللجنة التي جرت أمس الأول الثلاثاء.



وحازت بورسلي 150 صوتا من أصل 182 صوتا ما نسبته 82.4% من أصوات الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتحل ثانيا وبفارق صوت واحد فقط عن مرشح المكسيك الذي حل أولا بـ 151 صوتا في انتخابات عضوية اللجنة التي تمتد فترة عضويتها من 2022 إلى 2026. وأعربت بورسلي في تصريح لـ «كونا» عن سعادتها واعتزازها بهذا الإنجاز الذي جاء تجسيدا وتقديرا لمكانة الكويت العالمية وثقلها ودورها الرائد في مجال العمل الإنساني وتجربتها المميزة في مجال رعاية المعاقين.



وأهدت بورسلي هذا الإنجاز إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والكويت حكومة وشعبا.



وثمنت دعم وزارة الخارجية والجهد الخلاق للبعثة الديبلوماسية الكويتية في الأمم المتحدة وعلى رأسها السفير منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة.



وقدمت الشكر لكل الجهود التي ساهمت في تقديم الكويت بهذه الصورة الراقية والمشرفة في هذا التجمع الدولي من الكوادر الكويتية في وزارة الخارجية والبعثات الديبلوماسية والجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين ونادي الطموح الكويتي الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.



وأكدت بورسلي حرصها على المساهمة من خلال اللجنة في إثراء وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترجمة الرؤية الكويتية الطموحة في رعاية ذوي الإعاقة التي جسدها القانون رقم 8 لسنة 2010 الذي جرى طرحه كنموذج عالمي من خلال ملف ترشح الكويت.