عاطف رمضان



قام فريق من وزارتي «الداخلية» و«التجارة» بحملة تفتيشية على عدد من مكاتب تأجير السيارات في محافظة الفروانية، أسفرت عن إغلاق مكاتب تأجير سيارات وعدة مخالفات أخرى، وذلك بحضور رئيس قسم بيع وشراء وتأجير السيارات بالوكالة بإدارة التنسيق والمتابعة في الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية مقدم حقوقي عبدالرحمن عبدالنور العوضي، ورئيس فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة والصناعة حامد الظفيري. وقال رئيس طوارئ العاصمة في وزارة التجارة والصناعة حامد الظفيري في تصريح لـ «الأنباء» إن فريقا من مفتشي «التجارة» بالتعاون مع وزارة الداخلية قام بحملة على مكاتب تأجير السيارات في محافظة الفروانية، وذلك للتأكد من التزام هذه المكاتب بالقوانين والقرارات الوزارية.



وأضاف الظفيري أن الحملة أسفرت عن عدة مخالفات وهي عبارة عن إجبار المستأجر على أيام محددة من استئجار السيارة، وعدم وجود سجل لإصلاحات السيارات وعدم وجود تراخيص تجارية. وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتم إغلاق عدد من مكاتب تأجير السيارات المخالفة.



ولفت إلى أن الحملة مستمرة بالتعاون مع رجال الداخلية على جميع مكاتب تأجير السيارات ومدى التزامها بالقرارات والقوانين. وقال إن فريق المفتشين قام خلال الجولة التفتيشية بمراجعة عقود تأجير مكاتب السيارات والتأكد أيضا من عدم وجود كمبيالات أو سند مالي يتم توقيع المستأجرين عليه على سبيل الضمان، مؤكدا أن ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون، وان عقد التأجير وفق القانون يعتبر الوثيقة الوحيدة المعتبرة في علاقة التأجير.