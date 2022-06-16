م. يوسف الفوزان: بعض القضايا نظنها في بدايتها حسنة النية لكنها تصل إلى أحكام قضائية

د. خالد الشطي: المخدرات تنتشر بشكل مخيف وعلينا ألا نتهاون فالخطر قادم لا محالة

كابتن طيار وطبيبة أسنان و4 أخوات بنات مدمنون وكل جريمة داخل السجن وراءها التعاطي

بن سلامة: هناك أسر تشردت بارتكاب فعل كانوا يعتقدون أنه لا يعد جريمة ونحتاج للثقافة القانونية



ثامر السليم



نظّم مكتب العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للطيران المدني ندوة توعوية للموظفين بعنوان «حياة سعيدة» قدمها كل من د.خالد الشطي والمحامي عبدالوهاب بن سلامة، وذلك على مسرح الإدارة في المبنى الرئيسي صباح أمس، للتحذير من انتشار آفة المخدرات بشكل مخيف ووصول عدد المدمنين في الكويت إلى أرقام تنذر بالخطر، مما يستلزم تضافر وتكاتف كل الهيئات والمؤسسات وأفراد المجتمع للحد من انتشار المخدرات في الكويت.



في البداية، قال مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني م.يوسف الفوزان إن هذه أول دعوة لإلقاء الضوء على بعض القضايا والمشاكل التي تهم المجتمع الكويتي، ونحن في الإدارة العامة للطيران المدني جزء من هذا المجتمع، فينبغي علينا توعية موظفينا بهذه القضايا، مؤكدا أن بعض القضايا التي نظنها في بدايتها حسن النية لكنها توصل فيما بعد إلى أحكام قضائية على الأشخاص. وأشار إلى انه سيتم كل فترة إقامة العديد من البرامج والمحاضرات والندوات التوعوية لإلقاء الضوء على بعض القضايا في المجتمع التي تهم المواطن والمقيم.



من جانبه، قال أستاذ فلسفة النقد الأدبي وعلم النفس د. خالد الشطي: لن تكون هذه الندوة هي الأولى من نوعها بل ستتبعها عدة ندوات في عدد من الجهات والهيئات، حيث أتطرق إلى الجانب الاجتماعي والنفسي، بينما سيتطرق المحامي النشط عبد الوهاب بن سلامة إلى الجانب القانوني، لافتا إلى أن هذه الندوة لتثقيف أبنائنا من انتشار ظاهرة المخدرات والمنتشرة بشكل كبير بشيء مخيف ويجب علينا ألا نضع رؤوسنا فالخطر قادم لا محالة.



وبين أن المخدرات تدخل بيوتنا ولا نشعر بها، وهذا ما لمسته وشعرته والسكوت سيزيد من المشكلة ولن يتم حلها بل ستتفاقم ولا يمكن السيطرة عليها، مؤكدا أننا نسعى إلى القضاء على الإدمان في الكويت.



مشاهد صعبة



وأكد د. الشطي أن إنشاء مصحة عالمية في الكويت لمعالجة المدمنين هو أمر في غاية الأهمية من أجل علاج هذه الشريحة الكبيرة، داعيا رجال الأعمال ومن يريد فعل الخير للمبادرة بإنشاء هذه المصحة لعلاجهم بدلا من سفرهم للخارج للعلاج، ولكي نقوم بإعادتهم إلى عناصر فعالة في المجتمع.



وبين انه خلال تجربتي التي مرت في السجون لمدة ثماني سنوات ورصد تلك المشاهدات التي يندى لها الجبين مع المساجين والمسجونات بكل الأعمار نؤكد أن المخدرات آفة عظيمة يجب تكاتف كل الجهات والمؤسسات لمحاربتها، لافتا إلى أن العيش بحياة سعيدة يكون من خلال المحافظة على سمعة عائلتك وكذلك الصحبة الصالحة لها كبير الأثر.



ولقت إلى أن السجن تجربة ليست سهلة بل هي صعبة، فمتى ما دخلت هذه الآفة إلى البيوت فإنها تدمره حتى تبدأ بالشخص القريب منك، لافتا إلى أن المدمن يدمر البيت وكل من حوله ومن ثم يتحول إلى السرقة.



وبين أن المدمن الكل يبتعد عنه بسبب كثرة مشاكله التي لا تنتهي ولا تنقضي، مؤكدا أن الإدمان في الكويت منتشر بكثرة وهناك بنات في عمر الزهور الكثير منهن يتعاطين المخدرات.



ولفت إلى أن العامل الرئيسي والأساسي في إدمان المخدرات يكمن في رفقاء السوء والصحبة السيئة التي لها كبير الأثر في انحراف أبنائنا وبناتنا، داعيا إلى ضرورة اختيار وانتقاء صحبة أولادنا وبناتنا خوفا من الوقوع في هذا المستنقع.



وأشار إلى أن نهاية المخدرات والإدمان هي الموت أو السجن وقد مرت علي حالات كثيرة وأغربها كابتن طيار مدمن وطبيبة أسنان مدمنة و4 أخوات بنات يتعاطون المخدرات، مؤكدا أن كل جريمة داخل السجن وراءها التعاطي.



تعزيز الثقافة القانونية



من جانبه، قال المحامي عبدالوهاب بن سلامة: نشكر الطيران المدني ونتمنى أن نكون قدمنا معلومات تفيد الموظفين في الادارة العامة للطيران المدني، مؤكدا ان الكثير يجهل بعض الأمور القانونية التي تتسبب في دخول السجن.



وأشار الى أن عددا من الأسر قد تشردت بارتكاب فعل كانوا يعتقدون انه لا يعد جريمة يحاسب عليها القانون، لافتا الى ان مثل هذه الندوات القانونية لتوعية الناس والمعلومات القانونية هي مهمة بشكل كبير جدا وضرورية، والثقافة القانونية ينبغي تدريسها للطلبة والطالبات في المدارس حتى يعرفوا الوجبات التي عليهم والحقوق التي لهم.



ولفت الى ان غلطة بسيطة يقوم بها الطالب في المدرسة قد تتسبب بإدخاله السجن ومن ثم ضياع مستقبله الدراسي والوظيفي، مشيرا الى ان الجهل القانوني يترتب عليه تبعات واحكام قانونية، فليس كل القضايا التي تسقط بالتنازل او بدفع الأموال.