طالبت 17 جمعية نفع عام بسرعة تشكيل الحكومة وإعادة عجلة التنمية الى الدوران، معلنة تضامنها مع أي حراك سلمي لا يخل بالأمن العام، ولا يسمح بتخريب الممتلكات.



وقالت الجمعيات في بيان لها فيما يلي نصه:



«نود أن نؤكد بإذن الله التزامنا بالديموقراطية منهجا، واحترامنا للدستور مبدأ، ودولة القانون والمؤسسات نظاما، وحرصنا على ترشيد ممارستنا البرلمانية ولا نقول اليوم اننا في تجربة برلمانية بل ممارسة راسخة مضى عليها قرابة الستين عاما».



من أقوال صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في 20 أكتوبر 2020م.



وتضمن البيان: كان واجبا على الديموقراطية التي ارتضيناها أن توفر البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الناس ومصالحهم على نحو يتسم بالكفاءة والمصداقية والنزاهة في ظل تعاون بين كافة السلطات لتحقيق التنمية والرفاهية وحماية الأمن والسلم الاجتماعي.



وزاد أنه منذ استقالة الحكومة في مطلع ابريل الماضي دخلت البلاد في نفق من الفراغ الدستوري تعطلت خلاله مؤسسات الدولة كافة والمؤسسة التشريعية بشكل خاص في ممارسة دورها الرقابي والتشريعي الأصيل وحماية حقوق الناس ومصالحهم دون أن تلوح في الأفق أي بوادر لتحريك هذا الجمود.



وأضاف البيان: نحن نطالب ونناشد بعدم تعطيل العمل بأحكام الدستور، مع الاحتكام الى الخيارات التي نصت عليها المادة 102 منه، فإذا ارتضينا الديموقراطية ودستور 62 فيجب الخضوع لمواده لأنها الفيصل في أي خلاف فنظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور (المادة 50 من الدستور).



وزاد: إيمانا منا بأن الدستور هو ملاذنا الآمن بعد الله سبحانه وان حرية التعبير والرأي مكفولة للجميع وانطلاقا من دورنا الوطني في ظل الأوضاع الإقليمية القلقة فإننا نحن الموقعين أدناه ندعو إلى سرعة الفصل في هذا الخلاف والبت في تشكيل الحكومة الجديدة وإعادة عجلة التنمية إلى الدوران معلنين تضامننا مع أي تحرك سلمي مدني لا يخل بالأمن العام ولا يسمح بتخريب الممتلكات العامة والخاصة ولا يعطل الحريات والحقوق العامة.



حفظ الله الكويت وأميرها وولي عهده وشعبها من كل مكروه.



الجمعيات المشاركة في البيان



1 - جمعية الشفافية الكويتية.



2 - الجمعية الثقافية النسائية.



3 - جمعية الخريجين الكويتية.



4 - الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني.



5 - الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال.



6 - جمعية الدكتور الكويتية.



7 - جمعية المقاصد التعليمية.



8 - الجمعية الكيميائية الكويتية.



9 - الجمعية الكويتية للعمل الوطني.



10 - الجمعية الكويتية للدراسات العليا.



11 - جمعية المحامين الكويتية.



12 - الجمعية الكويتية للإخاء الوطني.



13 - جمعية تمكين الأسرة الكويتية.



14 - الجمعية الاقتصادية الكويتية.



15 - الجمعية الطبية الكويتية.



16 - الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.



17 - الرابطة الوطنية للأمن الأسري.