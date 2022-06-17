السوق «متماسك» ويؤسس لمرحلة جديدة من التحسن التدريجي خلال الفترة المقبلة

بنك الخليج يوافق على بدء الفحص النافي للجهالة مع «الأهلي» لاستحواذ أحدهما على الآخر

شريف حمدي



قفزت سيولة البورصة في جلسة تعاملات امس إلى 98.8 مليون دينار على وقع مراجعة مؤسسة فوتسي راسل الدورية لأوزان أسهم بورصة الكويت المنضمة للمؤشر، وحظي سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالنصيب الأكبر من السيولة بنحو 27.3 مليون دينار تشكل 27.5% من الإجمالي، تلاه سهم بنك الكويت الوطني بـ 20 مليون دينار تشكل نحو 20% من إجمالي السيولة.



وتعد هذه المراجعة الثانية لأوزان بورصة الكويت خلال الشهر الجاري، إذ استقبلت تدفقات أجنبية في 2 الجاري تخطت 60 مليون دينار في إطار مراجعة MSCI لأوزان البورصة.



ووفق مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» فإن بورصة الكويت تشهد حالة من التماسك بعد الانخفاضات التي مرت بها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى ان السوق تفاعل إيجابا مع قرار بنك الكويت المركزي أمس الأول برفع معدلات الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية من 2% غلى 2.25%، حيث كان يتوقع ان يرفع «المركزي» بأكثر من ذلك إلا ان القرار النهائي انعكس إيجابا على السوق في النهاية، إذ ارتفع المؤشر الوزني للقطاع بنسبة 0.4%، ويتوقع ان يستمر تماسك السوق خلال الفترة المقبلة.



وحقق السوق مكاسب سوقية جديدة خلال جلسة امس بلغت 78 مليون دينار لترتفع القيمة الرأسمالية للبورصة الى أكثر من 44 مليار دينار.



وأغلق سهم البنك الأهلي الكويتي مرتفعا نحو 1% عند 315 فلسا بينما استقر سهم بنك الخليج دون تغيير عند 315 فلسا، بعد إعلان بنك الخليج موافقته على بدء الفحص الفني تمهيدا لعملية استحواذ مع الأهلي، وأعلن بنك الخليج موافقة مجلس الإدارة على بدء أعمال الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقات المطلوبة من بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية بشأن تعاون مشترك واستحواذ بينه وبين البنك الأهلي.



وذكر البنك الأهلي أن المساهمين الرئيسيين فيه وفي بنك الخليج- وهما شركة الغانم التجارية وبهبهاني للاستثمار- طلبوا النظر في مقترح الدخول في تعاون مشترك بين البنكين يتم بموجبه الاحتفاظ بكلا الكيانين وتحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.



الإغلاق الأسبوعي



وعلى مستوى التعاملات الأسبوعية، استمر تراجع أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع بشكل لافت، وذلك على وقع استمرار عمليات بيع بهدف جني الأرباح من الأسهم التي تحقق ارتفاعات سعرية.



ويبدو ان التذبذب مع الجنوح للانخفاض سيكون السمة الغالبة على تعاملات السوق في ظل عدم اليقين الذي تشهده الأسواق العالمية جراء تفاقم معدلات التضخم لمستويات قياسية.



وعلى إثر التوجه البيعي، خسرت القيمة السوقية لبورصة الكويت 2.5% من الإجمالي بنحو 1.159 مليار دينار ليصل إجمالي القيمة السوقية بنهاية الأسبوع إلى 44.014 مليار دينار، مقابل 45.173 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي.



فيما ارتفع مستوى السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 26%، إذ بلغت المحصلة الأسبوعية 311 مليون دينار بمتوسط يومي 62 مليون دينار مقابل 247 مليون دينار بمتوسط يومي 49 مليون دينار الأسبوع الماضي، ويرجع السبب في ذلك للتدفقات الأجنبية التي استقبلتها البورصة في جلسة امس المشار إليها أعلاه.



وشهدت أحجام التداول ارتفاع أيضا بنسبة 10% ببلوغ كميات الأسهم المتداولة 948 مليون سهم ارتفاعا من 862 مليون سهم الأسبوع الماضي.



3.14 مليارات دينار.. ملكيات الأجانب في البنوك



استمر التوجه الشرائي على أسهم البنوك الكويتية من قبل الأجانب، وذلك من خلال تعزيز ملكياتهم في أسهم 4 بنوك أبرزها بنك برقان الذي شهد قفزة من خلال رفع نسب الملكيات بنحو 15% لتصل النسبة الإجمالية إلى 17.65% من 2.56% الأسبوع الماضي، بذلك يصبح برقان ثاني أكبر بنك يمتلك فيه الأجانب بعد بنك الكويت الوطني.



وارتفعت قيمة ملكيات الأجانب في أسهم الـ 10 بنوك الكويتية إلى 3.14 مليارات دينار، ارتفاعا من 3 مليارات نهاية الأسبوع الماضي، وذلك وفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 15 الجاري.



تفصيليا، ارتفعت نسب ملكيات الأجانب في البنك الوطني بنسبة 0.09% بنسبة إجمالية 22.85% بقيمة 1.767 مليار دينار، وارتفعت في الخليج بنسبة 0.04% بنسبة إجمالي 15.73% بقيمة 158.6 مليون دينار، وفي بيت التمويل الكويتي «بيتك» بنسبة 0.06% لتصل النسبة الإجمالية إلى 11.28% بقيمة 865.2 مليون دينار.



فيما انخفضت في بنك الدولي KIB بنسبة 0.16% بإجمالي 6.43% بقيمة 16.2 مليون دينار، كما انخفضت في وربة بـ 0.02% لتصل إلى 4.03% بقيمة 20.2 مليون دينار.



واستقرت النسبة في بنك التجاري عند 0.06% بقيمة 597 ألف دينار، وبنك الأهلي عند 1.09% بقيمة 6.07 ملايين دينار، وفي بنك أهلي متحد عند 0.41% بقيمة 2.8 مليون دينار، إضافة إلى استقرار النسبة في بنك بوبيان عند 5.74% بقيمة 168.2 مليون دينار.