مع عودة الحياة الى طبيعتها في مختلف أنحاء العالم بعد عامين من الانغلاق الكامل والجزئي، ترحب سويسرا بلد الطبيعة الخلابة بالسياح من جميع دول الخليج، لاسيما الكويت، حيث الكثير من العروض المميزة خلال الصيف المقبل في انتظارهم.

وتتميز سويسرا بطبيعتها الخلابة وفنادقها الفاخرة التي تتمتع بكل وسائل الراحة والاسترخاء، حيث تمتزج الضيافة والتقاليد بسلاسة مع البنية التحتية الحديثة والأناقة المتميزة والهندسة المعمارية الملهمة والتصميم الراقي.

ويستطيع الضيوف من جميع أنحاء العالم تذوق أطايب المأكولات وشراء السلع من العلامات التجارية الحصرية في المتاجر الأنيقة المحاطة بالمناظر الطبيعية الجميلة والطبيعة الخضراء.

بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي تفويت العديد من الأنشطة الفاخرة مثل المشي على قمة غلاشييه 3000، أو ركوب حصري في تلفريك مخصص لكبار الشخصيات إلى يونغفرايوخ، أو التسوق في جنيف أو لوسيرن وزيوريخ، أو تناول أطايب المأكولات في العديد من المطاعم الرائعة في مونترو ريفييرا.

ومؤخرا نشرت هيئة السياحة السويسرية كتيبا يتضمن وجهاتها الست الأكثر تميزا بالإضافة إلى 16 من أفخم فنادقها الفاخرة.

تقودك جنيف عبر مواقع التسوق الساحرة التي تقدم عددا لا يحصى من العلامات التجارية الدولية الراقية مثل ساحة التسوق ري باس، والتي تضم مصممين مثل بيربري وكارتييه وبولغاري وهاري وينستون، وغيرهم. أثناء وجودكم في شارع دو رون، أحد أفخم المواقع في المدينة.



ويمكن للزوار استكشاف ماركات تيفاني أند كو، ولويس فوتون، وغوتشي، وفيرزاتشي، كما سعت علامات شانيل وديور والعديد من أسماء الأزياء الأخرى إلى عدم نسيان الساعات الخالدة في المدينة التي تتماهى مع عالم الساعات الفاخرة، حيث تطلق علامات تجارية مثل أوميغا، وباتيك فيليب، ومون بلان وبوخرير وجيجر لوكولترو وبيغييه، وغيرها من الماركات المحسوبة على جنيف.



هي واحدة من أكثر مناطق التسوق الفاخرة في العالم، وتقدم كل ما يرغب فيه عشاق الحرفية السويسرية عالية الجودة من محلات الساعات والمجوهرات الشهيرة، مثل (باير) و(بوخرير).



وبطبيعة الحال، يمكن العثور هنا أيضا على علامات الأزياء الشهيرة في العالم، بما في ذلك لويس فويتون، وهيرميس، ولورو بيانا، وديور، وبوربيري، وأكثر من ذلك بكثير، كما توجد أفضل محلات الحلويات في المدينة، ومعارض مثل هاوسر أند ويرث أو غمورزينسكا، فضلا عن اصطفاف الفنادق الفاخرة في هذا الشارع العريق.



والواقع أن المتاجر الخاصة بالقسم السويسري، مثل غريدر، وجيلمولي، وغلوبوس، تكمل تجربة التسوق السعيدة في شارع زيوريخ المرموق.

وفي مطار زيوريخ مباشرة، تم إنشاء جنة أخرى للتسوق لعشاق الأناقة. وإلى جانب التسوق، يمكن للزوار أيضا أن يتذوقوا شوكولاتة فريدة من نوعها من لانديراتش أو تناول العشاء في مطعم وبار سابلييه.

يمكن للريفيرا السويسرية أن تتباهى بعدد لا يحصى من العيادات الشهيرة في طليعة الرعاية الصحية والمباني المخصصة بالكامل للعافية والصحة. وتستضيف المنطقة ما لا يقل عن ستة مراكز ومنتجعات للعافية، ومنتجع صحي وأربع عيادات توفر جميعها بيئة هادئة تفضي إلى الشفاء.

ويبرز الرواد المتخصصون في علاجات التجديد وإعادة التأهيل والجراحة التجميلية مهاراتهم في المقدمة لضمان رفاهية ضيوفهم كمكمل رائع، كما وتضم الوجهة أيضا ثلاثة مطاعم حصلت على تصنيف 3 نجوم ميشلان و27 مطعما مدرجا في دليل «غو ايه ميو».