طارق عرابي



أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية الكويتية للاستثمار حامد محمد العيبان، أن الشركة ستواصل تنفيذ استراتيجيتها القائمة على الاستثمار في الأصول ذات الدخل والقابلة للنمو في قيمتها السوقية، بالإضافة إلى مراجعة محفظتها الاستثمارية بما يتماشى مع الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على الأصول.



وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي عقدت صباح أمس، أن الدولية الكويتية للاستثمار، حققت أداء جيدا خلال العام الماضي 2021، حيث بلغ صافي أرباحها 14.7 مليون دينار مقارنة بـ3 ملايين دينار في 2020، بربحية سهم وقدرها 440 فلسا للسهم الواحد مقارنة بـ90 فلسا في 2020، كما ارتفعت حقوق المساهمين من 51.8 مليونا في 2020 إلى 66.8 مليون دينار في 2021.



وأشار العيبان إلى أن الشركة ركزت في العام 2021 على بذل المزيد من الجهود للمحافظة على أداء متوازن من أجل تحقيق التوجهات الاستراتيجية التي كان لها بالغ الأثر في تعزيز قدرات الشركة على تجاوز العوائق والعقبات التي فرضتها أزمة كورونا على مختلف نواحي الأنشطة الاقتصادية.



وكانت عمومية الدولية الكويتية للاستثمار قد وافقت على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات، كما وافقت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بواقع 15 فلسا للسهم، وتوزيع أسهم منحة بواقع 20%.



ووافقت الجمعية غير العادية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 33.5 مليون سهم إلى 40.2 مليون سهم، عن طريق توزيع اسهم منحة بنسبة 20%، كما وافقت على تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برفع رأس مال الشركة من 3.3 ملايين إلى 4 ملايين دينار، فيما لم توافق على اقتراح مجلس الادارة بتعديل المادة 2 من عقد التأسيس والمادة 1 من النظام الأساسي.



انتخاب مجلس جديد



انتخبت الجمعية العامة العادية للشركة الدولية الكويتية للاستثمار مجلس إدارة جديدا للسنوات الثلاث القادمة تألف من:



ـ شركة ضاحية الخالدية العقارية.



ـ شركة النزهة الدولية العقارية.



ـ شركة ضاحية الفيحاء العقارية.



ـ شركة ضاحية الشامية العقارية.



ـ شركة ضاحية العديلية العقارية.



ـ شركة ضاحية الدسمة العقارية.



ـ محمد إبراهيم الهديب.



ـ غنيمة ناجم الناجم.



وجاءت شركة الضاحية الاستثمارية كاحتياط أول، وشركة منارة الأفق العقارية كاحتياط ثان.