محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت تتوقع أن يبدأ تشغيل مشروع خط أنابيب لتصدير الغاز شمال الكويت في وقت لاحق من هذا العام.



وأضافت المجلة، نقلا عن مصادر مقربة من المشروع، انه يعتبر خطا استراتيجيا لتصدير الغاز ويمتد من شمال الكويت إلى مصفاة ميناء الأحمدي.



وقد تعرض المشروع لتأخيرات كبيرة تتعلق بوباء كورونا خلال الربع الأخير من عام 2021 وأوائل عام 2022.



وقد تم الانتهاء حاليا من 96% من الأعمال المرتبطة بالمشروع وفقا لاحد المصادر، الذي قال إنه تم تحقيق تقدم جيد بعد أن عانى المشروع من التعقيدات التي خلقتها تداعيات الوباء وتسببت في إيقاف العمل في المشروع.



وقبل أن يشهد التأخيرات الأخيرة، كانت مجلة ميد قد ذكرت في أكتوبر الماضي أن النية تتجه للبدء في تشغيل المشروع منتصف نوفمبر 2021 على أن تستكمل عملية التشغيل بحلول فبراير 2022.



تجدر الاشارة الى أن شركة نفط الكويت كانت قد أرسىت عقد المشروع في عام 2019 على شركة النفط والغاز الهندية لارسن آند توبرو.



ومن المعلوم أن قيمة المشروع تبلغ 450 مليون دولار، وقد فازت الشركة بالعقد على على أساس تسليم المفتاح وبمبلغ مقطوع.



وسيبلغ طول خط أنابيب تصدير الغاز والمرافق المرتبطة به عند اكتماله 145 كيلومترا.



وقد تنافست على المشروع بالإضافة للشركة الهندية الشركات الأربع التالية: شركة سايبيم الإيطالية، وشركة اس كيه للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، وشركة تكنيكاس ريونيداس الإسبانية، وشركة اس ان سي لافالين الكندية.



ويشمل النطاق الأساسي للعمل في المشروع إنشاء خط أنابيب غاز قطره 30 بوصة بالإضافة لخطي أنابيب غاز قياس 40 بوصة، ونقطة ربط عند خط السياج بالمصفاة.



وتقوم الشركة الهندية آنفة الذكر حاليا بتنفيذ خط نقل خام جديد يبلغ قطره 48 بوصة من شمال الكويت إلى مجمع خلط مركزي بالقرب من الأحمدي في جنوب البلاد.



وقد نفذت مجموعة غروب البريطانية أعمال الهندسة والتصميمات الأولية للمشروع فيما اضطلعت شركة تكنيب الفرنسية بدور مستشار إدارة المشروع.















..وطرح مناقصة تحديث 4 مراكز تجميع بـ 700 مليون دولار















محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت تستعد لطرح مناقصة لمشروع إزالة الاختناق التي تعاني منها 4 مراكز تجميع للنفط في شرقي الكويت، وذلك وفقا لمصادر صناعية مطلعة على الموضوع. وقالت المجلة انه على الرغم من انه لم يتم بعد حسم أمر الميزانية الخاصة بالمشروع، فقد ذكر احد المصادر ان قيمة المشروع قد تصل إلى نحو 700 مليون دولار، وإذا ما صدقت هذه التقارير فإن هذا الرقم يؤهل المشروع ليصبح واحدا من أكبر المشاريع التي يتم طرحها في عدة سنوات. أما مراكز التجميع التي سيتم تطويرها ضمن نطاق عمل المشروع فهي ذوات



الأرقام 1، 2، 11، 19، GC1 ،GC2 ،GC11 ،GC19). وقالت المجلة ان الكويت بصدد إقرار ميزانية المشروع المتوقع طرح المناقصة الخاصة به في شهر أكتوبر او نوفمبر المقبلين. ويذكر ان حقول النفط في الكويت ترتبط بشبكة واسعة من مراكز التجميع، والتي تستخدم كموقع لتجميع النفط الخام المنتج من العديد من الآبار المتصلة بخطوط التدفق، وتوفر مراكز التجميع في الكويت المعالجة الأولية عن طريق فصل الغاز المصاحب وإزالة الملح.



وكانت مجلة ميد قد كشفت النقاب في وقت سابق من هذا الشهر عن مشروع آخر لشركة نفط الكويت يجري العمل على إقرار الميزانية الخاصة به، ومن المتوقع أيضا طرحه في أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام.



وينصب نطاق العمل في هذا المشروع على توسيع محطتين للتخلص من مياه الصرف تعرفان باسم EWDP-1 وEWDP-2، من المتوقع أن تتجاوز قيمة هذا المشروع 650 مليون دولار.