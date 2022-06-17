أظهرت بيانات حكومية يابانية ارتفاعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان أكثر من ثلاث مرات في مايو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 202.7% ليصل الى 112.9 مليار ين (ما يعادل 841 مليون دولار) بفضل ارتفاع فواتير التصدير.



وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل بذلك إيجابيا لمدة 14 عاما وأربعة أشهر.



وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان ارتفع بنسبة 177.8% على أساس سنوي في الشهر الماضي ليصل الى 127.3 مليار ين (948 مليون دولار) في ارتفاع للشهر الـ 14 على التوالي فيما ارتفعت وارداتها من اليابان للمرة الاولى منذ شهرين بنسبة 69% لتصل الى 14.4 مليار ين (107 ملايين دولار).



وأشارت البيانات الى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان تضخم في الشهر الماضي بنسبة 155.8% ليصل الى 1.1 تريليون ين ياباني (8 مليارات دولار) مع نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 129.7% مقارنة بالعام السابق.



وأوضحت أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل نسبة 94.6% من إجمالي صادرات المنطقة الى اليابان ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 136.7% فيما ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 43.4% بسبب الطلب على السيارات والسلع المصنعة والآلات الكهربائية.



ووفقا للبيانات، ارتفعت صادرات ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 15.8% مقارنة بالعام السابق بفضل الطلب القوي على شحنات الصلب والوقود المعدني ومكونات أشباه الموصلات.