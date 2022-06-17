يستهل مان سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريمييرليغ» بمواجهة مضيفه وست هام يونايتد في المباراة الأخيرة من الجولة الأولى للمسابقة.

ويبدأ مان سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا رحلة البحث عن اللقب الخامس في الدوري الممتاز في آخر ستة أعوام، على ستاد لندن، الساعة 14:30 ظهرا بتوقيت غرينتش يوم الأحد الموافق السابع من أغسطس، في مواجهة وست هام. ويلتقي ليفربول الوصيف مع مضيفه فولام العائد لدوري الأضواء، يوم السبت.

ويستضيف ستاد أولد ترافورد الظهور الأول للمدرب الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني الجديد لمان يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر المواجهة أمام برايتون يوم الأحد.



ويبدأ فرانك لامبارد الذي قاد إيفرتون للبقاء بالدوري الممتاز قبل جولة واحدة من نهاية الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد بملاقاة فريقه السابق تشلسي مساء يوم السبت.



ويخوض نوتينغهام فورست أول مباراة له بالدوري الممتاز منذ 23 عاما، بمواجهة مضيفه نيوكاسل يونايتد على ستاد جيمس بارك.



ويلتقي بورنموث الصاعد لدوري الأضواء مع ضيفه أستون فيلا قبل أن يواجه مان سيتي ثم أرسنال ثم ليفربول. ويبدأ أرسنال رحلته بملاقاة مضيفه كريستال بالاس يوم الجمعة الموافق الخامس من أغسطس.

ويلتقي ليفربول مع مان سيتي على ملعب أنفيلد يوم 15 أكتوبر، ثم يلتقيان إيابا على ملعب الاتحاد في 15 أبريل.



وبعد خوض غمار دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، يلتقي ليفربول خارج ملعبه مع تشلسي وأرسنال وتوتنهام أيام 17 سبتمبر والثامن من أكتوبر والخامس من نوفمبر.



وبالنسبة لمان سيتي فإنه سيخوض مواجهتين خارج الديار بعد انطلاق مشواره في دور المجموعات لدوري الأبطال، حيث يواجه مضيفيه ولفرهامبتون وليستر سيتي يومي 17 سبتمبر و29 أكتوبر ويستضيف توتنهام في السادس من سبتمبر.

ويقام «ديربي مانشستر» بين «السيتي» و«أليونايتد» يومي الأول من أكتوبر على ملعب الاتحاد و14 يناير على ملعب أولد ترافورد. ويستضيف إيفرتون «ديربي ميرسيسايد» الأول في الموسم أمام ليفربول يوم الثالث من سبتمبر على أن تقام مواجهة الإياب يوم 11 فبراير.

ويستضيف أرسنال «ديربي شمال لندن» أمام توتنهام في الأول من أكتوبر، على أن يستضيف توتنهام المواجهة الاخرى في 14 يناير.

وفي الأسبوع الأخير من الموسم، يلتقي مان سيتي مع ضيفه برنتفورد، وليفربول مع مضيفه ساوثمبتون، وتوتنهام مع مضيفه ليدز يونايتد، وتشلسي مع ضيفه نيوكاسل.



إلى ذلك، كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أمس عن الكرة التي سيتم اللعب بها خلال الموسم الجديد من الدوري 2022/2023.



ونشرت رابطة «البريمييرليغ» صورا للكرة عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» والمصنوعة من قبل شركة «نايكي» العالمية، حيث إن الشكل الجديد للكرة مستوحاة من الموسم الأول للدوري منذ أكثر من 30 عاما.