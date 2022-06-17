ذكرت وسائل إعلام إيطالية عدة أن مجموعة الـ «سيتي» لكرة القدم، المالكة لعشرات الأندية بينها مان سيتي الإنجليزي، ترغب في الاستحواذ على نادي باليرمو العائد للتو إلى دوري الدرجة الثانية.

وكتبت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» أن «المفاوضات بشأن بيع باليرمو لمجموعة السيتي لكرة القدم تتقدم بخطوات كبيرة»، بينما اعتبرت قناة «سكاي سبورت» أن «الصفقة يمكن إبرامها في الأيام المقبلة».

واشارت إلى أن رئيس نادي صقلية رجل الأعمال داريو ميري يمكن أن يحتفظ بحصة قليلة في مشروع الاستحواذ الذي تمت مناقشته لأشهر عدة.



وصعد باليرمو، النادي الذي لعب في دوري الدرجة الأولى حتى عام 2017 ودافع عن ألوانه على الخصوص الأرجنتينيان خافيير باستوري وباولو ديبالا والأوروغوياني إدينسون كافاني، إلى دوري الدرجة الثالثة في عام 2020، قبل أن يحجز بطاقة العودة الى الدرجة الثانية هذا الموسم بفوزه على بادوفا في الملحق الفاصل.

ويملك صندوق مجموعة سيتي لكرة القدم، وهو صندوق إماراتي، سيطرة كاملة أو جزئية على 11 ناديا، حسب موقعه على شبكة الانترنت، بينها مان سيتي وتروا الفرنسي وجيرونا الإسباني ولوميل البلجيكي ونيويورك سيتي الأميركي وملبورن سيتي الأسترالي ويوكوهاما مارينوس الياباني وسيتشوان جيونيو الصيني.