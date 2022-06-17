أعلن نادي يوفنتوس رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم أن ظهيره ماتيا دي تشيليو مدد عقده مع الفريق حتى عام 2025.



وخاض دي تشيليو 29 مباراة في صفوف فريق «السيدة العجوز» الموسم الفائت في مختلف المسابقات بعد عودته من فترة إعارة الى ليون الفرنسي.



وكان دي تشيليو انضم الى صفوف يوفنتوس عام 2017 وأحرز معه لقب الدوري ثلاث مرات والكأس المحلية مرة واحدة.



وأنهى يوفنتوس الدوري المحلي في المركز الرابع الموسم الفائت وفشل في إحراز أي لقب للمرة الاولى منذ عام 2010.



وخاض دي تشيليو أيضا 40 مباراة دولية في صفوف منتخب ايطاليا.