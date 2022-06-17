أكد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز أن النجم الفرنسي كيليان مبابي «من المؤكد أنه غير حلمه» بعد رفض عرض النادي الملكي وتفضيله البقاء مع باريس سان جرمان.



وكان من المتوقع على نطاق واسع أن ينتقل مبابي إلى ملعب «سانتياغو برنابيو» في صفقة انتقال حر، لكنه جدد عقده مع سان جرمان لثلاثة أعوام الشهر الماضي.



وقال بيريز في تصريحات لبرنامج «ال شيرينغويتو» التلفزيوني: «مبابي بات في طي النسيان بالفعل، لقد قدمنا موسم مثالي، وسنواصل العمل للحصول على أفضل اللاعبين».

وأضاف: «حلمه كان اللعب في ريال مدريد، أردنا تحقيق ذلك في أغسطس الماضي لكنهم لم يسمحوا له بالرحيل، لقد ظل يقول إنه يرغب في اللعب في مدريد وقبل حوالي 15 يوما غير الموقف».



وأشار: «هذا ليس مبابي الذي أردت إحضاره، إنه شخص مختلف، لابد أنه غير حلمه، لقد عرضت عليه أشياء أخرى، لقد تم الضغط عليه وأصبح بالفعل لاعبا آخر».



وأكد بيريز: «لا يوجد أحد في ريال مدريد فوق النادي، إنه لاعب رائع، يمكنه الفوز أكثر من الآخرين، لكنها رياضة جماعية ولدينا قيم ومبادئ لا يمكن تغييرها».



وأوضح رئيس ريال مدريد «مبابي الذي أراد القدوم إلى هنا ليس هذا الشخص، إذا كان الأمر كذلك فأنا أفضل استمراره في باريس سان جرمان، أريد النسخة صاحبة الحلم».



ولم يستبعد بيريز التحرك مرة أخرى لضم مبابي عندما ينتهي عقده مع سان جرمان، وقال: «مستحيل خلال ثلاثة أعوام؟ في غضون ثلاثة أعوام سنعاني جميعا من الصلع».