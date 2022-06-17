أوضح نجم كلوب بروج البلجيكي، الهولندي نوا لانغ، أنه ليس على دراية بشأن المحاولات المتقدمة لميلان الإيطالي من أجل ضمه، لكنه أكد أنه «منفتح على الوصول للخطوة التالية» وسط تقارير بشأن وجود اهتمام من أرسنال الإنجليزي أيضا.



وسجل لانغ 7 أهداف خلال 37 مباراة بالموسم الماضي من الدوري البلجيكي، ليقود فريقه للفوز باللقب الثامن عشر في تاريخه والثالث على التوالي.



وشارك لانغ (22 عاما) في جميع المباريات الست لكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، لكن الفريق البلجيكي فاز مرة واحدة فقط في دور المجموعات نظرا لصعوبة المجموعة التي وقع بها إلى جانب مان سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي ولايبزيغ الألماني.



وقال لانغ لصحيفة «اتش ال ان» البلجيكية أمس «لا يوجد اتفاق مع ميلان أو أي شيء، لا أعرف من أين تأتي هذه الأنباء».



وأضاف «إذا كان علي إبلاغ كلوب بروج مرة أخرى، سأفعل ذلك بكل الحب، أحب النادي وسأبذل قصارى جهدي».



وأشار «الاتفاق مع بروج ضروري لحدوث الانتقال، الطرفان اتفقا على ذلك، أريد مواصلة التطور وبعدها أقطع الخطوة التالية».



وأعرب الهولندي الدولي لانغ عن رغبته في الانتقال من الدوري البلجيكي، حيث يسعى لنيل إعجاب المدير الفني لويس فان غال قبل انطلاق مونديال قطر أواخر العام الحالي.



وأوضح «لكنني لست خائفا من ذلك، علي أن أواصل تطوير نفسي، إذا انتقلت لناد أكبر، ربما سأصبح لاعبا أفضل، ثم أتدرب وألعب بكثافة أكبر، أرى فقط فوائد في الطريق إلى كأس العالم».