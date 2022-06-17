مفرح الشمري



بعد حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة الإسكندرية - قسم الدراسات المسرحية - عام 2018، والتي كانت تحت عنوان «ظاهرة الخروج عن النص في المسرح الخليجي المعاصر.. دراسة تطبيقية على المسرح الكويتي» قام الفنان القدير د.طارق العلي بطباعتها في كتاب لا تتجاوز صفحاته 165 صفحة من خلال «دار حروف منثورة للنشر والتوزيع»، حتى تكون هذه الدراسة في متناول الجميع لمعرفة أسباب ظاهرة الخروج عن النص في مسرحنا المعاصر.



الكتاب يستحق القراءة، لأن الجهد المبذول فيه كبير جدا من حيث المصادر والمراجع، إضافة انه يسلط الضوء على الحوار المسرحي وميلاد الظاهرة وفك الاشتباك بين فن الارتجال والخروج عن النص وأسلوب عمل الممثل أثناء تحليله للنص وأهمية بروفات القراءة للتجهيز لأي عرض مسرحي ودور المنتج التحريضي في تشكيل ظاهرة الخروج عن النص والتمثيل الارتجالي ومراحله عند الراحل محمد النشمي وقراءة في مسرح الراحل خالد النفيسي مع تسليط الضوء على بعض المسرحيات الخليجية منها مسرحية «حامي الديار» ومسرحية «ممثل الشعب» ومسرحية «هذا سيفوه» ومسرحية «عزوبي السالمية» ومسرحية «سيف العرب».

كتاب «ظاهرة الخروج عن النص المسرحي في المسرح الكويتي المعاصر» للفنان د.طارق العلي من الكتب المهمة والذي يجب ان يقرأه الجميع فنانين وكتابا وهواة للاستفادة منه وان يكون هذا الكتاب القيم في مادته في مكتبة «المعهد العالي للفنون المسرحية» حتى يستفيد منه الطلبة العاشقون للمسرح ليتعلموا من خلاله المعنى الحقيقي للارتجال ومتى يُلجأ إليه.