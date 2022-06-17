مفرح الشمري



«الحمد لله على كل حال، والحمد لله الخساير بالحديد ولا بأحد من أفراد أسرتي»، بهذه الكلمات تحدث الفنان القدير محمد جابر «بوخالد» الشهير بشخصية «العيدروسي» لـ «الأنباء» بعد نشوب حريق في منزله بمنطقة كيفان صباح امس الأول.



وقال الفنان القدير محمد جابر: الحريق حدث في العاشرة صباحا في خيمة موجودة بحديقة المنزل اندلعت فيها النيران والتهمت ما حولها لشدة النيران والحمد لله المطافي ما قصرت وحضرت وطفت الحريق الموجودة آثاره للحين، والحمد لله الخساير في الحديد ولا في أحد من أسرتي وهذي نعمة من رب العالمين لأن الحريق كان شديدا والرياح كانت تساعد النار.



وعن الخسائر المادية التي تسبب فيها الحريق، ذكر «بوخالد» سيارته اللاندكروزر وسيارة بنته الـ «انفنتي» بالإضافة الى «كرفان» موجود بجانب الخيمة.



وعن سبب الحريق قال ان تحقيقات «المطافئ» ذكرت انه ماس كهربائي أدى إلى نشوب الحريق خصوصا انه داخل الخيمة توجد «سلندرات غاز» ساعدت في اندلاع الحريق.



وشكر الفنان القدير محمد جابر قوة الإطفاء على سرعة الاستجابة للسيطرة على الحريق وإخماده، واصلا شكره لكل من سأل عنه وعن أسرته بعد انتشار خبر الحريق في منزله.



«الأنباء» تشكر الله عز وجل على سلامة الفنان القدير محمد جابر وأسرته من هذا الحريق، متمنية من المولى عز وجل أن يبعد عنه وعن أسرته أي مكروه.. وخطاكم السو يا بوخالد.