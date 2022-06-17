موضي الشمراني فنانة كبيرة.. والغناء الشعبي الأكثر قرباً لقلوبنا



ياسر العيلة



كشف المطرب والملحن يوسف العماني لـ«الأنباء» أن أغنيتي «هذا الحلو» و«قومي قومي» تصدرتا الترند العالمي خلال الأيام القليلة الماضية عبر مواقع «فيسبوك» و«انستغرام» و«تيك توك»، والأغنيتان من كلمات وألحان يوسف العماني الذي قال: تحدي أغنية «قومي قومي» للمطربة ميريام فارس استقطب حوالي 13 بليون مشاركة من مختلف أنحاء العالم وشارك فيه عدد كبير من مشاهير الغناء والتمثيل والتقديم والرقص من مختلف الجنسيات.



من جانب آخر، طرح العماني أغنية جديدة من غنائه والحانه بعنوان «أحبك»، كلمات الشاعر أحمد الدبوس، وتوزيع ميثم علاء الدين، وميكس وماستر طيف عادل، وعن فكرة الأغنية أوضح: الفكرة جديدة وليست عن الحب او الغرام كما يبدو من عنوانها ولكن حاولت من خلالها أن أقول إن الطلاق بين الزوجين ليس نهاية العالم، فالمطلقة او المطلق من الممكن ان يرزقهما الله عز وجل بزوج أو زوجة أفضل، ويستكملا مشوار حياتهما معا من جديد، مشيرا الى أن هناك أغنية أخرى بعنوان «هذا المغرب» من ألحانه وكلمات أحمد الدبوس ايضا، لافتا الى ان الاغنية تتحدث عن كيفية السفر إلى المغرب، مكملا: عندي أغنية جديدة تحمل اسم «عفية علي» من كلمات الشاعر الكبير عبداللطيف البناي وألحان حمد الخضر.



وعن ردود الأفعال حول «سمرة البنات» التي أقيمت في فندق كراون بلازا مؤخرا والتي شارك فيها مع المطرب مطرف المطرف وسط حضور 3000 متفرجة، قال العماني: كانت ردود الأفعال أكثر من رائعة وتجاوب الحضور غير طبيعي لدرجة أنني لم أكمل غناء أغلب الاغنيات التي قدمتها من أعمالي القديمة والحديثة بسبب ان الجمهور كان يرددها معي وأحيانا قبلي.



وحول حفله المقبل والمقرر إقامته في العاشر من الشهر المقبل ويجمعه بالمطربة السعودية موضي الشمراني، قال: هذا أول حفل يجمعني بموضي وهي فنانة جميلة واعتبرها من الفنانات الكبيرات في عالم الأغنية الشعبية على مستوى الخليج لأن الأغاني الشعبية هي الأكثر قربا لقلوب الناس كونها تعكس تراثنا وتقاليدنا.