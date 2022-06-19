هداف «العالم» يدرب ألتاخ









سيتولى المهاجم الدولي الألماني السابق ميروسلاف كلوزه، أفضل هداف في تاريخ كأس العالم، أول مهمة تدريبية في مسيرته بعد تعيينه الجمعة مدربا لألتاخ النمساوي.



وأعلن النادي في بيان أن كلوزه سيوقع على العقد اليوم على أن يتم تقديمه غدا. قال كلوزه: «أتطلع قدما لوظيفتي الجديدة هنا. كان لدي شعور إيجابي منذ بداية المحادثات». وسبق لكلوزه أن شغل دور مساعد المدرب مع منتخب ألمانيا (2016-2018) وبايرن ميونيخ (2020-2021). واعتزل اللعب دوليا في العام 2014 بعد شهر من مساهمته في قيادة ألمانيا الى لقب كأس العالم على حساب الأرجنتين في النهائي. سجل في مونديال البرازيل هدفه الرقم 16 في نهائيات كأس العالم ليكسر الرقم السابق (15) المسجل باسم الظاهرة البرازيلية رونالدو.



بايرن ينهي صفقة ماني









اقترب المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني من الانضمام الى بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم قادما من ليفربول، وصيف بطل الدوري الانجليزي، وفق ما أفادت تقارير صحافية.



وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية وصحيفة «بيلد» الألمانية أن الناديين توصلا الى اتفاق بشأن الصفقة بقيمة 32 مليون يورو (33.5 مليون دولار)، بالإضافة إلى مكافآت تصل إلى تسعة ملايين، وسيوقع اللاعب البالغ 30 عاما على عقد لمدة 3 سنوات.



وقد يكون ماني بديلا للمهاجم الپولندي الفتاك روبرت ليفاندوفسكي الذي كرر مرارا رغبته في الرحيل عن بافاريا وارتبط بالانتقال إلى برشلونة.



وسيكون ماني الصفقة الثالثة لبطل ألمانيا في المواسم العشرة الأخيرة بعد لاعب الوسط الهولندي راين خرافنبرخ والظهير الأيمن المغربي نصير مزراوي، كلاهما من أياكس أمستردام الهولندي.





لايبزيغ يتعاقد مع شلاغر



تعاقد نادي لايبزيع مع لاعب الوسط النمساوي سافر شلاغر قادما من فولفسبورغ غريمه في الدوري الألماني لكرة القدم. وقال النادي في بيان «عزز لايبزيغ خط وسطه بالتوقيع مع سافر شلاغر من غريمه فولفسبورغ. وقع اللاعب النمساوي الدولي البالغ 24 عاما عقدا مدته أربع سنوات حتى عام 2026». ووفقا للتقارير، فعّل لايبزيغ بندا جزائيا في عقد اللاعب لضمه وسيدفع له نحو 12 مليون يورو (12.5 مليون دولار).



قال شلاغر في بيان «لايبزيغ أحد أفضل الفرق في ألمانيا وهو دائما في أوروبا، وقد فاز (الموسم الماضي) بأول لقب كبير بتتويجه بكأس ألمانيا». وتابع: «أنا سعيد جدا للاستمرار في تطوير أدائي هنا».





توتنهام يضم المالي بيسوما









أعلن نادي توتنهام تعاقده مع لاعب الوسط المالي إيف بيسوما من منافسه في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم برايتون، موقعا على عقد حتى العام 2026. وجاء في بيان للنادي اللندني «يسعدنا أن نعلن عن انتقال إيف بيسوما من برايتون ألبيون.. وافق الدولي المالي على عقد حتى 2026». وتألق بيسوما (25 عاما) في صفوف برايتون الموسم الماضي وساهم في تحقيق الفريق أفضل نتيجة له على الإطلاق في تاريخ الدوري الانجليزي بحلوله تاسعا. وأشارت تقارير الى أن قيمة الصفقة بلغت 25 مليون جنيه استرليني (30 مليون دولار)، ليصبح ثالث صفقة لسبيرز في سوق الانتقالات الحالية بعد الكرواتي إيفان بيريشيتش بصفقة حرة من إنتر الإيطالي والحارس فرايز فورستر من ساوثمبتون.



البرتغالي فيتينيا إلى باريس









اقترب لاعب وسط بورتو البرتغالي الدولي فيتينيا من التعاقد مع باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي في كرة القدم، بحسب ما ذكرت تقارير صحافية برتغالية وفرنسية.



وتوصل الناديان الى اتفاق، وسيكون سان جرمان قادرا على الاستفادة من خدمات فيتينيا مقابل 40 مليون يورو، اي ما يوازي قيمة البند الجزائي في عقده، بحسب «ريكورد» و«آ بولا» و«أو جوغو»، فيما تحدثت «لو باريزيان» الفرنسية عن صفقة بقيمة 30 مليون يورو.



وبحسب الصحف البرتغالية المتخصصة، سيوقع اللاعب البالغ 22 عاما عقدا لخمس سنوات مع النادي الباريسي.



فابريغاس يغادر موناكو



أعلن نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم امس السبت، رحيل سيسك فابريغاس، المتوج مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم، عن صفوف الفريق، دون أن تتضح الصورة بشأن الوجهة المقبلة للاعب.



ونشر موناكو تغريدة عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» ذكر فيها «شكرا سيسك!».



وقضى فابريغاس (35 عاما) ثلاثة أعوام ونصف العام مع موناكو الذي انضم إليه قادما من تشلسي، لكنه عانى بشكل كبير من الإصابة خلال موسمه الأخير مع الفريق الفرنسي. وشارك النجم السابق لأرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، في 110 مباريات دولية وتوج مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2010 ولقبي كأس الأمم الأوروبية عامي 2008 و2012.