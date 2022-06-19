أعلن نادي السيب العماني أن النجم الدولي ومتوسط ميدان الفريق أرشد العلوي وقّع على كشوفات انتقاله لنادي الكويت باصما على أول محطة احترافية خارجية له في مسيرته الكروية.



وقال النادي، في بيان نشرته جريدة «عمان»، إن مفاوضات الطرفين تكللت بالنجاح عقب اقتناع العلوي بالعرض المقدم من إدارة «الأبيض»، التي بدورها أدركت موهبة اللاعب الصاعد بقوة التي قدمها مع الفريق والمنتخب العماني منذ استدعائه لأول مرة في نوفمبر 2019، والتي خاض خلالها 18 مباراة دولية سجل فيها 3 أهداف.



وتعقيبا على احترافه في «الابيض»، أكد العلوي (22 سنة) في تصريح صحافي: «سعيد بخوض تجربتي الاحترافية الخارجية الأولى، حيث تكللت مساعي انتقالي إلى الكويت بالنجاح عقب التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين لمدة موسم كروي واحد بعد تقارب وجهات النظر وقطع أشواط كبيرة من المفاوضات المثمرة».