مبارك الخالدي



تغادر البلاد اليوم بعثة منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم متجهة الى الأردن للمشاركة في بطولة غرب آسيا التاسعة لمنتخبات الناشئين التي تقام في عمان خلال الفترة من 21 وحتى 30 يونيو الجاري.

وأوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات لبنان وفلسطين وسورية، بينما تضم المجموعة الاولى منتخبات الأردن والعراق واليمن وعمان، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.



وكان الأزرق قد لعب مباراتين وديتين مع منتخب عمان في إطار تحضيراته للمشاركة في البطولة، وذلك حيث خسر الأزرق في الاولى بهدف دون مقابل، بينما أقيمت المباراة الثانية في وقت متأخر من مساء امس. جدير بالذكر ان الجهاز الفني للازرق الصغير بقيادة المدرب الوطني محمد العزب.