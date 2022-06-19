يحيى حميدان



أعلن مدرب منتخبنا الوطني لكرة الصالات، البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو»، عن قائمة مكونة من 16 لاعبا لخوض منافسات بطولة كأس العرب المقرر انطلاقها غدا الاثنين في مدينة الدمام بالسعودية.

ووقع اختيار «كاكاو» على كل من: الحراس محمد الهزيم، ومحمد ماجكي، وخالد أنور، واللاعبين: نجيب علي، عبدالرحمن الطويل، صالح الفاضل، سلمان البعيجان، أحمد الشطي، محمد العجمي، روضان الأرملي، ناصر العلبان، سلطان الماجد، عبداللطيف العباسي، عبدالعزيز بوراشد، يوسف بن ناجي، وعبدالعزيز البسام.



وفضل الجهاز الفني إراحة العديد من لاعبي المنتخب الأول في كأس العرب بسبب ضغط الجدول في الفترة الأخيرة ومنح الفرصة لبعض الوجوه الشابة.

ووصل «الأزرق» لمدينة الدمام صباح امس وخاض تدريبا وحيدا في الفترة المسائية استعدادا لملاقاة المغرب غدا ضمن منافسات المجموعة الاولى التي تضم الى جانبهما موريتانيا والصومال.