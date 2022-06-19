توج فريق الجامعة الأسترالية بطلا لدوري الاتحاد الرياضي الجامعي الكويتي لكرة الصالات (Futsal).

وشهدت البطولة مشاركة سبعة فرق من مختلف الجامعات الخاصة في الكويت، حيث تم التنافس بينها على مدى شهرين واختتمت بالمباراة النهائية في 9 يونيو الجاري والتي فاز بها فريق الجامعة الأسترالية على فريق جامعة الخليج بملعب الأخير، بعد مباراة شيقة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1، ما أدى إلى اللجوء إلى ركلات الترجيح وانتهت بفوز مستحق لفريق الجامعة الأسترالية 4-3.



وبهذه المناسبة، ونظرا للأداء المميز للاعب وحارس المرمى الطالب فواز الأيوبي فقد منح لقب «رجل المباراة» من قبل قسم الأنشطة الطلابية لدى الجامعة، وذلك لأدائه المتفوق في المباراة.



ويقود فريق الجامعة الأسترالية عبدالله خالدي، من قسم الأنشطة الطلابية لدى الجامعة، وضم الفريق كلا من: عبدالله مبارك وعلي محمد وفواز الأيوبي وعبدالوهاب حسن وفهد الفريج وسليمان العطار وحمد الراشد وصالح الكندري وحيدر جاسم وعبدالله المحبوب وحسين الشمالي ومحمد أكبر وبشار الزعابي.



وبهذه المناسبة، علق مدير قسم شؤون الطلبة لدى الجامعة الأسترالية حسين الحداد على الإنجاز قائلا: «بالنيابة عن الجامعة الأسترالية، أود أن أهنئ فريق كرة الصالات على فوزه ببطولة الاتحاد الرياضي الجامعي الكويتي، ونشكرهم على تفانيهم وجهودهم، إنه حقا إنجاز يسجل للفريق خاصة لنيلهم اللقب بعد تعطيل جميع المسابقات الرياضية بسبب جائحة كورونا، متوجها بالشكر لمنظمي البطولة بالإضافة إلى الفرق المشاركة وكل من دعم هذه البطولة».