أصدر النواب المعتصمون أمس بيانا انتقدوا فيه غياب بعض وسائل الإعلام والصحافة المحلية عن مشهد الاعتصام، معتبرين ذلك سقطة لا تليق بالسلطة الرابعة. وجاء في البيان: إن التاريخ السياسي الكويتي قد مرّ بمحطات كثيرة ومنعطفات خطيرة، كان للإعلام الوطني فيها دور قيادي ووقفات مضيئة ضد كافة أنواع الانتهاكات الدستورية والعبث بالمكتسبات الشعبية. وأضاف البيان: لكنه وبالوقت الذي تتناقل فيه الصحافة العالمية والوكالات الدولية أخبار ما تمر به الكويت من محطة سياسية مهمة وحرجة، تلاقت بها إرادة الشعب وممثليه من نواب مجلس الأمة، رافضين العبث بالدستور وتعطيل مواده، غابت بعض وسائل الإعلام والصحافة الكويتية عن هذا المشهد، في سقطة لا تليق بسلطة رابعة، يستوجب عليها الانتصار للدستور والشعب الكويتي.



وذكر البيان: نحيي الشعب الكويتي بمختلف أطيافه وتوجهاته، الذي سخر حسابات أفراده الشخصية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، كما نثمن دور الحسابات الإخبارية الصادقة التي نقلت الأحداث بتجرد وحيادية، وكل من فتح لنا نافذة لننقل للشعب الكويتي ما يحصل من أحداث داخل اعتصام بيت الأمة. وأكد المعتصمون في بيانهم أنهم «مستمرون في هذا الاعتصام، حتى تحقيق أهدافه الإصلاحية المنشودة».



الى ذلك، سيبدأ اعتصام دعا اليه النواب يستضيفون فيه الشعب الكويتي ووسائل الإعلام.



هذا، وبدأ امس اول اعتصام في ديوان النائب د.حسن جوهر بالدائرة الأولى وسيحضر الاعتصام رئيس مجلس الأمة الأسبق



أحمد السعدون.