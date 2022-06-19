وجه النائب د.بدر الملا سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر قال في مقدمته: نظم قانون الخدمة المدنية سن انتهاء الخدمة للموظف العام والقياديين، وقد نمى إلى علمي أن وزارة الخارجية بصدد اتخاذ إجراءات بطلب رفع سن انتهاء الخدمة لمنصب نائب وزير الخارجية إلى سن أعلى مما هو وارد في قانون الخدمة المدنية، لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي: هل قامت وزارة الخارجية بإجراء أي مخاطبات مع الجهات الحكومية بطلب تعديل سن انتهاء الخدمة لمنصب نائب وزير الخارجية؟ في حالة الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدنا بمبررات تلك المخاطبات. وهل قامت الوزارة باتخاذ أي إجراءات إدارية في ضوء ما تكشف لها من مخالفات وقعت من قياديين بشأن قرارات متعلقة بأقاربهم والتي أظهرتها الأسئلة البرلمانية التي سبق إرسالها إلى الوزارة.