وجه النائب حمدان العازمي سؤالا إلى وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، بشأن الصلاحيات الممنوحة لنائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والقانونية المكلف حاليا بالإدارة العامة للطيران المدني.



ونص السؤال على ما يلي:



فيما يخص الإدارة العامة للطيران المدني، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الصلاحيات الممنوحة إلى نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والقانونية المكلف حاليا بالإدارة العامة للطيران المدني؟ وهل له أي صلاحيات في اعتماد الدرجات المالية والعقود المالية والشيكات وأوامر الصرف؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك واعتمادها من الوزير المختص كون أن هذه الوظيفة (وكيل مساعد بالأصالة) لاتزال شاغرة وحاليا بالتكليف.



2- السيرة الذاتية لنائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والقانونية المكلف حاليا وتاريخ شغله الوظيفة القيادية بالتكليف، وهل التزمتم بقانون الخدمة المدنية بالنسبة للوظائف القيادية (النقل - الندب - التكليف) ووجوب صدورها من الوزير أو مجلس الوزراء باعتبارها وظيفة قيادية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك.



3- هل توجد أي مخاطبات أو كتب رسمية واردة من أي من الجهات الرقابية في شأن تورط نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والقانونية وهو مدير الشؤون المالية حاليا في قضايا كبدت المال العام وخزانة الدولة أي مبالغ مالية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الكتب، وما الإجراء المتخذ من الإدارة في هذا الشأن؟ وهل ورد للإدارة إفادة من وزارة المالية بضرورة تحميل المتسبب بتلك المبالغ التي كبدت المال العام ولم تنفذ تلك التعليمات؟ مع إفادتي بأسباب عدم تنفيذ تلك التعليمات حسب القانون.



4- هل يوجد تعارض أو تضارب مصالح لمن يشغل وظيفة إشرافية مالية (مدير الشؤون المالية) وفي الوقت ذاته وظيفة قيادية بالتكليف في القطاع ذاته بصفة نائب مدير عام للشؤون الإدارية والمالية والقانونية؟



5- هل توجد أي مواضيع واردة من الوزراء السابقين المختصين تتعلق بجهات حكومية أحيل بسببها السيد المذكور أعلاه إلى التحقيق، وحفظ هذا التحقيق ولم يحاسب المتسببون؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى الإفادة عن أسباب الحفظ، وهل عرض موضوع الحفظ على الوزير المختص؟



6- هل توجد أي ملاحظات واردة من ديوان المحاسبة حول التعدي على المال العام (المساحات الإيجارية في مطار الكويت الدولي) من شركات طيران أو خدمات أرضية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي عن ماهية هذا التعدي، والإجراء الذي اتخذته الإدارة تجاهه، مع تزويدي بنتائج التحقيقات - إن وجدت -، والمسؤول عن هذا التعدي، مع تزويدي بأي تقارير تتعلق بالموضوع ذاته.



7- ورد كتاب من رئيس جهاز متابعة الجهاز الحكومي في تاريخ 2021/1/26 تناول ملاحظات عدة على الجهاز المالي في الطيران المدني أبرزها (عدم الالتزام بتعاميم ديوان المحاسبة بشأن المناقصات والإجراءات الداخلية بالطيران المدني) وطلب من الإدارة العامة للطيران المدني بكتاب رسمي إجراء التحقيقات اللازمة ومحاسبة من يثبت تقصيره إلا أنه لم يتخذ أي إجراء في هذا الشأن حتى تاريخه، وعليه يرجى تزويدي بأسباب عدم تنفيذ طلبات جهاز متابعة الأداء الحكومي، وأسباب عدم إجراء التحقيقات ومحاسبة المقصرين.



8- بالنسبة للقطاع الإداري، يرجى تزويدي بالقرارات المتعلقة بندب وتثبيت ونقل الوظائف الإشرافية بالطيران المدني ابتداء من يناير 2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وهل تمت إجراءات الندب والتثبيت بموجب مخاطبات رسمية من الوكلاء المساعدين أم بموجب مطالبات شفهية؟ وهل عرضت هذه القرارات على ديوان الخدمة المدنية بموجب القانون؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.



9- هل تخطى الموظفون المنقولون أو المنتدبون لهذه الوظائف الإشرافية أي موظفين مستحقين آخرين؟ وهل التزمتم بقرارات مجلس الخدمة المدنية المتعلقة بهذا الشأن، وأهمها القرار المتعلق بقواعد المفاضلة بين المرشحين الصادر من مجلس الخدمة المدنية؟



10- صورة ضوئية من التظلمات المقدمة في هذا الشأن ابتداء من تاريخ 2021/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة تجاهها؟