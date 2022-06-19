وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا لوزير الإعلام والثقافة حمد روح الدين نص على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: عدد المشروعات المدرجة ضمن ميزانية وزاراتكم والجهات التابعة لكم منذ السنة المالية (2018/2017) حتى (2021/2020)، مع بيان قيمة ومدة تنفيذ كل مشروع ونسبة الإنجاز في هذه المشروعات. وعدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ، وما سبب التأخير؟ وكم قيمة الأوامر التغييرية التي صدرت فيها لكل مشروع على حدة؟ وهل توجد قضايا مرفوعة من أو ضد الوزارة والجهات التابعة لكم بسبب التأخر في تنفيذ هذه المشروعات؟ مع بيان هذه القضايا والغرامات المستحقة على المقاولين ـ إن وجدت. وهل أوقفتم التعامل مع مقاولين بسبب عدم الالتزام بتنفيذ العقود في الوقت المحدد لها؟