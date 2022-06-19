أعلن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد انتهاء إجراءات صدور القانون الخاص بمنحة أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم البالغة



3 آلاف دينار وزيادة المعاشات التقاعدية.



وقال الوزير الرشيد، في تصريح صحافي لـ«كونا» مساء الخميس الماضي، إنه تم اعتماد القانون الذي جاء بتوجيهات سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ومن قبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله.



وأوضح أن موعد صرف المنحة سيكون الأسبوع الجاري وذلك بعد التنسيق مع البنوك على إجراءات الصرف.



وتقدم الرشيد بجزيل الشكر إلى القيادة السياسية على سرعة اعتماد القانون وحسن اهتمامها وعظيم رعايتها لهذه المبادرة التي أدخلت السرور على قلوب المتقاعدين. وثمن الجهود المستمرة لجميع العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في خدمة المتقاعدين.



وكان مجلس الأمة قد وافق خلال جلسة خاصة يوم الثلاثاء الماضي 14 الجاري في المداولتين الأولى والثانية بالإجماع على مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم. ويشمل مشروع القانون صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية مقدارها 3000 دينار، فإذا كان صاحب المعاش متوفى تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه والفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي.



كما تضمن مشروع القانون زيادة المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من 1 أغسطس 2023 وذلك بواقع 20 دينارا شهريا واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 1 أغسطس 2022 بواقع 30 دينارا شهريا.