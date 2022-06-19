اللائحة التنفيذية تنص على أن أي زيادة مقررة على حجاج الكويت يتم استقطاع 1000 مقعد منها لمصلحة «الحج الميسر»

أسامة أبوالسعود



وجه وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس بعثة الحج الكويتية م.فريد أسد عمادي الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية على إقرار زيادة 2000 حاج لحجاج بيت الله الحرام من الكويت ليصبح الإجمالي هذا العام 5622 حاجا.



وأكد الوكيل م.عمادي، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، على ان اللائحة التنفيذية لقانون الحج والعمرة المعدلة والتي أصدرها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري تنص على ان أي زيادة مقررة على حجاج الكويت يتم استقطاع 1000 مقعد منها لمصلحة برنامج «الحج الميسر»، بينما سيوزع الـ 1000 مقعد الآخر على حملات الحج بالتساوي حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية.



ولفت إلى ان الوزير عيسى الكندري شدد على الالتزام الكامل والتقيد باللائحة التنفيذية لقانون الحج والعمرة وتوزيع تصاريح الحج على حملات الحج الكويتية فقط، ولن يتم إصدار أي تصريح حج خارج إطار حملات الحج ومنع اي محاباة او مجاملة في هذا الشأن. وشدد م.عمادي على ان وزارة الأوقاف تعلن ذلك للتأكيد على مبدأ الشفافية الكاملة وتوجيه تصاريح الحج في اماكنها الصحيحة.



وكشف ان وزارة الأوقاف فتحت «سيستم» حملات الحج لتسجيل من سبق له الحج قبل ذلك، بشرط ان تكون قد سجلت من لم يسبق له الحج أولا، ولديها بعض الاماكن المتاحة فنسمح لها بتسجيل من حج قبل ذلك بعد استيفاء من لم يحج اولا.



الكادر الطبي والمرشدون



وأضاف الوكيل عمادي: كذلك وجه الوزير عيسى الكندري بالتعاون الكامل مع حملات الحج، خاصة بعد تقليص اعداد الحجاج من الكويت هذا العام نظرا لظروف جائحة كورونا، حيث قرر تخصيص عدد من تصاريح بعثة الحج الكويتية لصالح المرشدين الدينيين والكادر الطبي المكلفين بالعمل لدى حملات الحج الكويتية وذلك دعما للحملات وتشجيعا لجهودهم.



حج «البدون»



وفيما يخص حج البدون هذا العام، كشف عمادي ان «الأوقاف» مازالت تتواصل مع السلطات السعودية للحصول على الموافقة اللازمة لحج البدون هذا العام لأنها تحتاج الى موافقات خاصة.



وفيما يخص استعدادات بعثة الحج للذهاب الى المملكة العربية السعودية، كشف وكيل الاوقاف ان اول طلائع بعثة الحج ستغادر الى الاراضي المقدسة يوم 20 الجاري.



ولفت الى ان الوزارة أصدرت تعميما للحملات بضرورة التقيد بجميع التعليمات التي اصدرها حكومة خادم الحرمين الشريفين، مشددا على ان الالتزام بهذه التعليمات يعود على الحاج نفسه وامنه وسلامه اولا.



وتوجه م. فريد عمادي بالشكر لسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الصباح، على جهوده في إقرار هذه الزيادة.