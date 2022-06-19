أسامة أبوالسعود



بارك رئيس اتحاد حملات الحج الكويتية أحمد الضويحي موافقة الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية على زيادة حجاج الكويت 2000 حاج ليصبح إجمالي عدد الحجاج من الكويت هذا العام 5622 حاجا.



وأشاد الضويحي، في تصريح خاص لـ«الأنباء»، بالجهود الكبيرة التي بذلها وزير الأوقاف عيسى الكندري وتواصله المستمر مع الجهات المعنية في المملكة لإقرار زيادة حجاج الكويت، مضيفا أن الوزير الكندري أكد توزيع هذه الزيادة على حملات الحج بكل عدالة وشفافيه ودون محاباة لأحد وعدم خروج أي تصريح حج خارج إطار الحملات المعتمدة، وهو أمر يشكر عليه الوزير ومما يؤكد على تعاونه مع حملات الحج الكويتية.



وزاد الضويحي أن الوزير الكندري على تواصل دائم مع رئيس وأعضاء بعثة الحج الكويتية واتحاد حملات الحج وإعطاء التوجيهات المباشرة لتسهيل أمور الحجاج من الكويت والحث على الاستعدادات المبكرة لاستقبالهم في المملكة العربية السعودية وتسهيل أدائهم للمناسك.



وأشار إلى أن الوزير الكندري وجه كذلك بتوفير أكبر عدد ممكن للحج الميسر حتى يتمكن المواطنون من أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهو الحج لبيت الله الحرام.



وثمن الضويحي موافقة حكومة خادم الحرمين الشريفين على زيادة حجاج الكويت، وهو ما عودتنا عليه دائما الشقيقة الكبرى بإتاحة الفرصة لأكبر عدد من حجاج الكويت لأداء المناسك المباركة رغم الظروف العالمية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يؤكد دائما مدى التقارب الدائم بين حكومتي وشعبي المملكة والكويت.



وأشاد فــــي ختـــام تصريحاته بالجهــــود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة في رعايتها لضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة والطمأنينة للحجاج لتأدية المناسك في أجواء إيمانية وروحانية مميزة، كما أكد على أهمية الجهود التي يبذلها اتحاد حملات الحج لإنجاح هذا الموسم.