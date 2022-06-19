مبارك التنيب



أحال قطاع الأمن الجنائي الى ادارة الإبعاد الإداري 18 وافدا على أن يتم تسفيرهم الى بلدانهم مع وضع أسمائهم في قوائم غير المصرح لهم بدخول البلاد مجددا، وكانت معلومات وردت الى رجال المباحث عن شقة في حولي يصدر عنها ازعاج في عطلة الويك اند ويتردد عليها وافدون بشكل مكثف مساء يومي الخميس والجمعة ويغادرونها فجرا وعليه تم عمل مزيد من التحريات خلصت الى ان الشقة تستخدم في لعب القمار وشرب الخمور، وعليه جرت مداهمة الشقة وضبط المقامرين ومبالغ مالية كبيرة تجاوزت الـ1500 دينار ضبطت بحوزة الوافدين الى جانب اوراق للعب القمار.