سعود عبدالعزيز



شهد طريق العبدلي صباح أمس حادثا مروريا لمركبة اصطدمت بجمل عابر ما أسفر عن وفاة قائدها وهو مواطن يبلغ 31 عاما.



كما شهد طريق السالمي حادثا مروريا أفضى إلى انقلاب مركبة ووفاة مقيم مصري كان يقودها. وعلى طريق الأبرق تعرض مواطن لإصابات متفرقة ومتفاوتة نتيجة انقلاب وانيت كان يقوده، وجرى إسعافه إلى المستشفى للعلاج.



إلى ذلك، اشتكى مواطنون من زحف الكثبان الرملية إلى بعض الطرق الرسمية والرئيسية في البلاد ومنها السالمي والأرتال، ما جعل البعض يسلك الجانب الآخر منها ويسير عكس السير معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.



وصور مواطن مقطعا على طريق السالمي صباح أمس موثقا سير مركبات وشاحنات عكس الاتجاه وبسرعة كبيرة على طريق السالمي الذي كان يسلكه في اتجاهه إلى المنفذ الحدودي.



وأرجع المواطن ارتكاب هذه المركبات للمخالفة الجسيمة إلى إغلاق الاتجاه الآخر من الطريق بفعل زحف الرمال، ما يستوجب سرعة تدخل الجهات المختصة بإزالة الرمال واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحول دون تكرار هذا الأمر.