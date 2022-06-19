عبدالله قنيص



أبلغ مصدر أمني «الأنباء» أن رجال مباحث السجن المركزي أحالوا الى النيابة العامة عسكريا يعمل في السجن الخارجي الى النيابة العامة بتهم متعلقة بتورطه في تهريب مخدرات وهواتف نقالة الى نزلاء بـ «المركزي» الى جانب حيازته سلاحا ناريا بدون ترخيص عثر عليه أثناء مداهمة رجال المباحث شقة خاصة بالعسكري استأجرها للوناسة في منطقة السالمية.



وبحسب مصدر أمني، فإن معلومات وردت الى مباحث السجن المركزي عن أن عسكريا اعتاد تهريب الممنوعات سواء مخدرات أو هواتف نقالة الى بعض النزلاء مقابل مبالغ مالية كبيرة، وأنه يستغل عمله في مرافقة النزلاء المرضى بالسجن المركزي إلى المستشفيات والعكس في تهريب هذه المواد المخدرة عبر تسهيل تسلم النزلاء المرافقين له مخدرات وهواتف أثناء مرافقته لهم وكذلك قيامه شخصيا بإدخال هذه المحظورات بصفته العسكرية.



وأضاف المصدر: جرى التحقيق مع بعض النزلاء الذين ضبطت بحوزتهم ممنوعات واعترفوا على العسكري الذي شعر بأن أمره انكشف فتخلف عن الحضور إلى الدوام.



وأردف المصدر: تم التنسيق مع النيابة العامة وإخطارها بما توصلت اليه التحريات ليتم منح رجال مباحث السجن إذنا بضبط المتهم، والذي توقف عن الدوام بعد انكشاف أمره، وعليه جرى تحديد مكان تواجده في شقة بالسالمية لتتم مداهمة الشقة، وعثر بحوزة العسكري على سلاح ناري غير مرخص وتم إخضاعه للتحقيقات بشأن تهريبه الممنوعات.