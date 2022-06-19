محمد الجلاهمة



أحال رجال أمن مطار الكويت الدولي شخصا من غير محددي الجنسية لمحاولته مغادرة البلاد إلى بريطانيا بجواز سفر مواطن.



هذا، ووجه مدير عام مديرية أمن الفروانية العميد عبدالله سفاح بضبط المواطن الذي قدم جواز سفره للبدون، وجرى ضبط المواطن واحتجازه والبدون.



واستنادا إلى مصدر أمني، فإن رجال امن المطار تقدم إليهم شخص باعتباره مواطنا ولدى وضع اصابعه على جهاز البصمة تأكد أنه ليس صاحب الجواز ليتم توقيفه للتحقيق معه، حيث اعترف بأن هناك أوجها للشبه بينه وبين مواطن وطلب منه استعارة جواز سفره للسفر الى بريطانيا مقابل مبلغ من المال على أن يرسله له بالبريد السريع دون أن يعي أن أمرهما سوف يكتشف وستفشل عملية الخروج من المطار.



وأكد مصدر أمني أن عدة تهم بانتظار المواطن والبدون منها التزوير في محررات ومحاولة الخروج من البلاد بصورة غير شرعية.



من جهة أخرى، داهم رجال أمن الفروانية خلال الأيام الثلاثة الماضية 4 أوكار منافية للآداب في منطقة الجليب، وتمت إحالة 11 سيدة إفريقية وآسيوية ضبطت في تلك الأوكار الى الإبعاد الإداري، كما واصل رجال أمن الفروانية تنفيذ حملات في أوقات متفاوتة بمنطقة الجليب لضبط المخالفين.