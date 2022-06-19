محمد الجلاهمة



أحال مدير عام مديرية امن الجهراء اللواء سالم الاحيمر 3 أحداث كويتيين الى النيابة على خلفية تهم اهانة رجال امن واتلاف مال الدولة ومال الغير الى جانب تحرير عدة مخالفات مرورية لأحد الشبان.



وقال مصدر امني ان دورية تابعة لأمن الجهراء رصدت مركبة بلا لوحات بها 3 شبان في منطقة سعد العبدالله، ولدى الطلب من قائدها التوقف رفض وحاول الهرب، وخلال هروبه اصطدم بمركبة خاصة متوقفة الى جانب الطريق، وايضا اصطدم متعمدا بدورية الامن في محاولة لاعاقتها على ملاحقته.

واضاف المصدر: تم طلب اسناد واجبار المركبة على التوقف، وتبين ان بداخلها 3 احداث وان قائد المركبة لا يحمل رخصة سوق، وعليه جرى تحرير عدة مخالفات لقائد المركبة وهي عدم حمل رخصة سوق والهروب من رجال الامن والاصطدام المتعمد بدورية الامن وبمركبة اخرى.