أحرزت النجمة التونسية للتنس أنس جابر لقب دورة برلين للتنس التي تقام على الأراضي العشبية بفوزها أمس على السويسرية بليندا بنسيتش بمجموعتين للا شيء، وفازت أنس 6-3، و2-1 بعدما اضطرت اللاعبة السويسرية للانسحاب بعد 11 دقيقة من اللعب في المجموعة الثانية بسبب إصابة في قدمها.



وهذا اللقب الثاني لجابر هذا العام بعد فوزها بدورة مدريد ويأتي تعويضا عن خروجها المخيب من دورة رولان غاروس من الدور الأول.



إلى ذلك، توج الپولندي هوبرت هوركاتش بلقب بطولة هاله للتنس أمس عقب فوزه على الروسي دانييل مدفيديف بمجموعتين نظيفتين في المباراة النهائية للبطولة.



وقدم هوركاتش أداء مذهلا ليهزم مدفيديف، المصنف الأول عالميا بنتيجة 6-1 و6-4 ليفوز بلقب البطولة المقامة على الملاعب العشبية.



كما احتفظ الإيطالي المصنف عاشرا عالميا ماتيو بيريتيني بلقبه في دورة كوينز الإنجليزية الدولية على الملاعب العشبية، بفوزه أمس في النهائي على الصربي فيليب كاريينوفيتش 7-5 و6-4، قبل ثمانية أيام من انطلاق بطولة ويمبلدون.