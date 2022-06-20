يبدو أن نجم منتخب فرنسا ونادي برشلونة عثمان ديمبلي يعيش حالة من التردد بشأن الموافقة على العرض الذي تقدم به تشلسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



حيث ينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في 30 الجاري، وزعمت تقارير أنه بات قريبا من التوقيع مجانا لـ «البلوز».



وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن ديمبلي مستعد للتوقيع مع تشلسي إذا حصل على وعد من الألماني توماس توخيل بعدم البقاء على مقاعد البدلاء والمشاركة بشكل أساسي.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ديمبلي لديه طموح الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع تشلسي، لكن يجب أولا الحصول على تأكيد بأنه سيكون أساسيا ولن يخضع لسياسة المداورة الصارمة في الفريق.



يذكر أن ديمبلي ظهر في مقطع فيديو مؤخرا، صوره أحد المشجعين، وهو يؤكد أنه سيبقى مع برشلونة.