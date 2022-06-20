أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أمس التعاقد رسميا مع الظهير الأيمن الاسكتلندي كالفين رامزي، قادما من فريق أبردين، وأصدر ليفربول بيانا رسميا للإعلان عن التعاقد مع رامزي بعقد طويل الأمد بعد اجتياز الكشف الطبي دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن ليفربول حسم صفقة الظهير الأسكتلندي كالفن رامزي بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني بالإضافة إلى 2.5 مليون كإضافات.

وأشارت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، إلى أنه من المتوقع أن تكون صفقة رامزي الأخيرة للمدرب يورغن كلوب في موسم الانتقالات الصيفية بعد ضم المهاجم داروين نونيز، ولاعب الوسط الشاب فابيو كارفالو. وأضافت أن رامزي، صاحب الـ18 عاما، وقع على عقد لمدة 5 مواسم حتى 2027.