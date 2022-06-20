انتقد نادي نجم باريس سان جرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل نيمار جونيور القيود المفروضة على الحياة الخاصة بلاعبي كرة القدم في بلاده، وكتب عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «لا يمكنك الاحتفال بعيد ميلاد جدتك، وابنك، وزوجتك، خاصة زوجتك»، مضيفا الأمر ليس سهلا، طالما كنت لاعبا، لا يمكنك أن تعيش لحظات سعيدة في حياتك إلا عندما تنهي المسيرة الاحترافية، هذا جنون.

من جانبها، أشارت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، إلى أن نيمار وجه هذه الرسالة اعتراضا على إيقاف صديقه لوكاس كريسبيم، الذي أقام حفلا لعيد ميلاده في اليوم التالي لخسارة فريقه فورتاليزا بالدوري البرازيلي.

وأشار نيمار إلى أنه سبق أن تعرض لانتقادات عنيفة بسبب حياته الصاخبة، حيث أقام حفلا ضخما في ديسمبر 2020 للاحتفال بعيد ميلاده.