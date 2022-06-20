أطاح بطل العالم للملاكمة لوزن الثقيل - الخفيف الروسي أرتور بيتربييف بمنافسه الأميركي جو سميث جونيور بالضربة القاضية بعد جولتين فقط السبت في مدينة نيويورك، مضيفا لقب منظمة الملاكمة العالمية «دبليو بي أو» إلى لقبيه في المجلس العالمي للملاكمة «دبليو بي سي» والاتحاد الدولي للملاكمة «آي بي أف».



على حلبة ماديسون سكوير غاردن، أسقط بيرتييف منافسه 3 مرات على البساط في الجولة الأولى، ومرة رابعة قبل دقيقة من نهاية الجولة الثانية، ليوقف الحكم النزال.



ورفع بيرتييف (37 عاما) الذي يحمل الجنسية الكندية أيضا رصيده إلى 18 فوزا من 18 نزالا احترافيا، جميعها بالضربة القاضية، وبات يطمح إلى نزال توحيد جميع الألقاب لوزن الثقيل - الخفيف ضد بطل رابطة الملاكمة العالمية «دبليو بي آيه» مواطنه ديمتري بيفول.



قال بيتربييف عقب فوزه السريع قبل أن يحول انتباهه إلى احتمال خوض نزال تاريخي مع بيفول: «كان من السهل بالنسبة لي التغلب عليه»، خضت نزالين للتوحيد ونزال التوحيد أكثر إثارة للاهتمام، وأفضل التوحيد، أريد أن أكون ملك هذه الفئة.