أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د.عبدالرحمن السديس أمس خطة رئاسة شؤون الحرمين التشغيلية لموسم حج هذا العام 1443هـ، بحضور كل من: وزير الحج والعمرة د.توفيق بن فوزان الربيعة ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، حيث تعد أكبر خطة تشغيلية للرئاسة بعد جائحة «كورونا».



وقال السديس في مؤتمر إعلامي عبر «الفيديو كونفراس»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، ان الخطة تركز على (10) محاور رئيسة ترتبط بأهداف رئاسة شؤون الحرمين الإستراتيجية المنطلقة من رؤية (المملكة 2030) التي تعنى بتمكين القاصدين وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لهم في الحرمين الشريفين.



وقال السديس: «إن موسم حج هذا العام 1443هـ يأتي بعد موسمين استثنائيين في كل شيء، في النجاح الباهر، وحسن التنظيم، وتمكين الإنسان من أداء المناسك، مع تهيئة الأجواء التعبدية الصحية المثالية، لتضرب المملكة أروع الأمثلة في حسن إدارة الجوائح والأزمات، وتسطر بحروف من نور في جبين التاريخ قصة نجاح مبهرة ستروى للأجيال»، مشيرا إلى أن الرئاسة أعدت حزمة متنوعة من الخدمات في مختلف المجالات التي تعنى بتمكين القاصدين، وتيسير مناسكهم، وإثراء تجربتهم.



وأوضح أن خطة رئاسة شؤون الحرمين لحج هذا العام تنطلق من اعتبارات رئيسة، أهمها: تحقيق الريادة في جودة الخدمات، واستدامتها على مدار الساعة، كما روعي في إعدادها التنوع الثقافي والمعرفي لقاصدي بيت الله الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين.



وأشار إلى أن الخطة ارتكزت على التكامل والترابط والتناغم مع مختلف الجهات ذات العلاقة، فضلا عن تطبيق أعلى معايير الوقاية البيئية في خدماتها المقدمة في الحرمين الشريفين، حرصا على سلامة الحجاج والقاصدين.

وأضاف السديس أن الرئاسة أعطت أولوية لرقمنة جميع خدماتها، وإدخال التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية والأنظمة الملاحية والروبوتات الآلية ومصاحف «برايل» الإلكترونية، لتمكين القاصدين وتسهيل أداء مناسكهم.



وأفاد بأن الرئاسة استكملت صيانة منظومتها التشغيلية والكهربائية لضمان جودتها خلال موسم الحج، في أنظمة التبريد والأنظمة الصوتية، وأنظمة الإنارة وأنظمة الاتصالات، إلى جانب إعداد برامج علمية ودروس توعوية يقوم عليها كوكبة من أصحاب المعالي والفضيلة من هيئة كبار العلماء وأئمة ومدرسي المسجد الحرام، تعنى بإجابة السائلين وتقديم الفتاوى وتصحيح التلاوة، مشيرا إلى أن جميع خدمات الرئاسة ودروسها العلمية ومحاضراتها التوجيهية تترجم إلى (10) لغات حية من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية ومشروع ترجمة خطبة عرفة.