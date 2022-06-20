حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إيران من محاولات استهداف إسرائيليين في الخارج، وقال إن القاعدة الجديدة التي سيتم اتباعها في التعامل مع طهران ستكون أن «الجهة المرسلة هي التي ستدفع الثمن».



ونقلت الصفحة الرسمية لبينيت على موقع «فيسبوك» قوله خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته أمس: «في هذه الأيام نشهد محاولات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في أماكن مختلفة بالخارج. وتعمل أجهزة الأمن على إحباط محاولات تنفيذ هذه العمليات الإرهابية قبل تنفيذها».



وأضاف: «سنواصل ضرب مرسلي الإرهابيين... حيث تكون القاعدة الجديدة التي نتبعها مفادها أن الجهة المرسلة هي التي تدفع الثمن».



وجدد بينيت التحذير من السفر لتركيا، بالقول:«توجهنا إلى مواطني إسرائيل بتحذير من مغبة السفر إلى تركيا في الفترة الحالية إن لم يكن ذلك ضروريا، وبشكل خاص إلى مدينة إسطنبول. حيث مازال الخطر المحدق هناك مرتفعا. وأدعو مواطني إسرائيل إلى التصرف بمسؤولية شخصية والحفاظ على سلامتهم».



وأصدرت إسرائيل تحذيرا بشأن تركيا في نهاية مايو الماضي بسبب التهديد من وقوع هجمات بعدما تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالرد على اغتيال ضابط بارز في الحرس الثوري الإيراني في طهران.