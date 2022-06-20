أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن بدء شركة «نواة للطاقة» التابعة لها أمس تحميل حزم الوقود النووي في ثالث محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية وفق كافة المتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية.



ويعد بدء تحميل الوقود بعد صدور رخصة تشغيل المحطة الثالثة وانضمامها إلى المحطتين الأولى والثانية في المرحلة التشغيلية، إنجازا جديدا يبرز حجم التقدم الكبير والمتواصل في مسيرة تطوير قطاع الطاقة النووية كمصدر استراتيجي للكهرباء الوفيرة والصديقة للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة الكبيرة في مسيرة التحول الجارية في قطاع الطاقة وتعزيز أمنها.



وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، في بيان أوردته وكالة أنباء الامارات الرسمية «وام» امس أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ نموذجها المتفرد فيما يخص تنويع مصادر الطاقة والانتقال نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، للوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وتحقيق أهداف مبادرتها الاستراتيجية الطموحة الخاصة بالوصول للحياد المناخي في العام 2050، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.



وقال سموه إن الإنجازات المتتالية في محطات براكة تسهم على نحو ملحوظ في نجاح استراتيجية دولة الإمارات الخاصة ببناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، إلى جانب التأكيد على صواب رؤيتها الاستشرافية للمستقبل وحرصها على ضمان المستقبل الآمن والمزدهر للأجيال الحالية والقادمة.



وأضاف «بهذا الإنجاز يقترب البرنامج النووي السلمي الإماراتي من تحقيق أهدافه المتعددة على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث أصبحت محطات براكة للطاقة النووية السلمية، من أهم دعائم التنمية المستدامة في الدولة، لما توفره من طاقة كهربائية وفيرة وصديقة للبيئة على مدى العقود الستة المقبلة، فضلا عن دورها الرئيسي في إنجاح مسيرة التحول لقطاع الطاقة في الدولة نحو الاعتماد الكلي على مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، من خلال تسريع خفض البصمة الكربونية لهذا القطاع».



من جهتها، أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن رخصة التشغيل الصادرة عنها في 17 يونيو الجاري تفوض شركة «نواة للطاقة» بتشغيل الوحدة الثالثة من محطة «براكة» للطاقة النووية لمدة 60 عاما.



وقالت الهيئة في بيان أوردته وكالة «وام» أمس بمناسبة بدء تحميل الوقود النووي في الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية إن فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري تشمل قيام شركة «نواة للطاقة» بتحميل حزم الوقود النووي في الوحدة الثالثة حيث يقوم مفتشو الهيئة المتواجدون في محطة «براكة» للطاقة النووية بالإشراف على العملية لضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية.



وأكدت الهيئة أنها تعتزم القيام بعمليات تفتيشية على مدار الساعة من خلال مفتشيها المقيمين في محطة «براكة» فضلا عن إرسال مفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقا للمتطلبات.

وبعد استكمال مرحلة الاستعدادات للتشغيل، ستتولى الهيئة الدور الرقابي خلال فترة التشغيل التجاري للوحدة الثالثة لضمان سلامة تشغيل المفاعل.