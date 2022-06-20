أكد الجيش الأوكراني أمس أنه صد هجمات روسية قرب سيفيرودونيتسك في شرق البلاد التي تشهد معارك عنيفة في حرب قد تستمر «سنوات» وفقا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).



وأوضح الجيش الأوكراني على فيسبوك «وحداتنا صدت الهجوم في منطقة توشكيفكا. العدو تراجع ويعيد تنظيم صفوفه».

وقال سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك التي تضم مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك على تلغرام «كل تصريحات الروس بأنهم يسيطرون على سيفيرودونيتسك هي أكاذيب. في الواقع، هم يسيطرون على معظم المدينة لكنهم لا يسيطرون عليها تماما».



وأضاف أن القوات الروسية «تعزز صفوفها بجنود الاحتياط بشكل مستمر» وبالتالي، تدخل قوات جديدة إلى سيفيرودونيتسك والمناطق المحيطة بها.

ورغم ذلك اعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن «الهجوم على سيفيرودونيتسك يسير بنجاح»، وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان مصور «الهجوم في اتجاه سيفيرودونيتسك يتطور بنجاح»، وأضاف أن القوات سيطرت على حي ميتيولكين على الأطراف الشرقية للمدينة.



وأفاد كوناشينكوف بأن صواريخ كاليبر طويلة المدى استهدفت مقر قيادة في منطقة دنيبروبتروفيسك، مما أدى إلى مقتل جنرالات وضباط أوكرانيين من وحدات منها هيئة الأركان العامة.



وأكد كوناشينكوف أن صواريخ إسكندر قصفت محطة خاركيف لإصلاح الدبابات في أوكرانيا، فدمرت نظامين متعددين لإطلاق الصواريخ.



وفي تقييم قاتم للوضع، حذر الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ في مقابلة نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية أمس من أن الحرب قد تستمر «لسنوات» وحض الدول الغربية على توفير دعم طويل الأمد لكييف.



وأكد «علينا أن نستعد لاحتمال أن يستمر ذلك (الحرب) لسنوات. علينا ألا نخفف دعمنا لأوكرانيا حتى لو كانت الاكلاف مرتفعة ليس فقط على صعيد الدعم العسكري لكن أيضا بسبب أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي تشهد ارتفاعا».



وعلى غرار ستولتنبرغ، شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس انه «على البريطانيين الاستعداد لحرب طويلة في أوكرانيا فيما تواصل روسيا حملة استنزاف شاملة في محاولة لطحن أوكرانيا من خلال الوحشية المطلقة».

وحذر جونسون وفق ما نقلته هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) من انه «لو نجحت موسكو في تأمين جزء من الأراضي في أوكرانيا فلن تكون أي دولة في أي مكان آمنة لأن كل ديكتاتور سيشعر بالجرأة لتحقيق طموحاته بالقوة».

وذهب قائد هيئة الأركان العامة للجيش البريطاني الجنرال باتريك ساندرس أبعد من ذلك وقال أمس إنه على القوات البريطانية الاستعداد للقتال في أوروبا مرة أخرى مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وبعد زيارته الجبهة الجنوبية، بدا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واثقا من قدرة قواته على الانتصار على الروس، مؤكدا أن معنوياتهم عالية.



وفي زيارة جديدة خارج كييف، ذهب زيلينسكي إلى مدينة ميكولايف المطلة على البحر الأسود حيث تفقد القوات المتمركزة في مكان قريب وفي منطقة أوديسا المجاورة. وقال في مقطع فيديو عبر تلغرام لدى عودته إلى كييف «لن نمنح الجنوب لأحد وسنستعيد كل شيء وسيكون البحر أوكرانيا».