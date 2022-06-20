أعلن مسؤول في مؤسسة الكهرباء السورية، عودة برامج التقنين لما كانت عليه قبل حالة التعتيم العام التي عاشتها سورية منذ مساء الجمعة. وقال مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء فواز الضاهر إنه تمت إعادة نحو 90% من التيار الكهربائي بعد حالة التعتيم العام التي طالت كامل الشبكة الكهربائية في مختلف المحافظات السورية.



وعن أسباب ما حدث، نقلت صحيفة «الوطن» الموالية عن الضاهر أنه يعود «لعطل فني حصل في محطة تحويل الزارة أدى إلى خروج مجموعتي التوليد من الخدمة، وبالتالي هبوط التردد بشكل كبير جدا وتوقف باقي المجموعات لحمايتها من هذا العطل الكبير ما تسبب بانقطاع عام للتيار الكهربائي».



أما السبب غير المباشر للتعتيم فهو ضعف الشبكة (انخفاض التغذية) التي تراجعت خلال الأيام الماضية لحدود 1200 ميغاواط بسبب تراجع توريدات حوامل الطاقة خاصة مادة الفيول التي تراجع توريدها لحدود 1500 طن يوميا وهو ما تسبب في خروج العديد من المجموعات البخارية التي تمنح وثوقية أعلى للشبكة.



وعن عجز المؤسسة عن منع حدوث التعتيم العام، أوضح الضاهر أنه رغم حالة المتابعة الدقيقة في غرفة التنسيق كان من غير الممكن السيطرة على خروج محطات التوليد عن الخدمة والحيلولة دون الوصول لحالة التعتيم العام التي حدثت، وأنه تم اتخاذ الكثير من الإجراءات الفورية واستنفار كل الورشات في المحافظات وقت حدوث العطل الفني في الزارة وإرسال الورشات في حماة إلى محطة توليد الزارة لمعالجة العطل بأسرع ما يمكن كما توجهت ورشات إلى مركز التحكم الرئيسي في مركز التنسيق الرئيسي بوزارة الكهرباء من أجل المباشرة بإعادة التيار.