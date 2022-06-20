أفادت وسائل اعلام رسمية سورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان بفرار مجموعة من المسلحين المتهمين بالانتماء لداعش من السجن المركزي في مدينة الرقة التي كانت عاصمة التنظيم، حينما كان يسيطر على مساحات واسعة من الاراضي في سورية والعراق.



وقال المرصد إن قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية استنفرت قواتها المسلحة منذ فجر أمس في محيط السجن المركزي الواقع شمال مدينة الرقة.



وذكر المرصد، نقلا عن مصادر لم يسمها، أن الاستنفار يأتي وسط معلومات مؤكدة عن هروب عدد من المساجين من السجن المركزي، الذي يتواجد فيه عناصر سابقون من تنظيم داعش.



وأضاف أن أصوات إطلاق الرصاص سمعت في محيط السجن المركزي، تلاها وصول سيارات إسعاف إلى منطقة السجن.



لكن «قسد» نفت تلك الأخبار التي تحدثت عن هروب أكثر من 30 عنصرا من تنظيم «داعش» من السجن الخاضع لسيطرة «قسد».



وقالت في بيان نشره مركزها الإعلامي ونقلته وكالة هاوار المقربة: «تداولت بعض وسائل الإعلام أخبارا كاذبة حول فرار عدد من مرتزقة «داعش» من سجن الرقة المركزي وحالات استعصاء».



وأكدت في بيانها أنه لا توجد «حالات فرار من السجن، وكذلك لم يشهد السجن أي حالات استعصاء، والإجراءات الأمنية بما فيها عمليات التمشيط الأخيرة تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الدورية لمراقبة محيط السجن والتأكد من الإجراءات الأمنية».