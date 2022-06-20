القاهرة ـ ناهد إمام



قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار إنه يجري تنفيذ 465 عمارة جديدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمنطقة النرجس ومنطقة امتداد 290 فدانا بمدينة 15 مايو، كما تم التخطيط ويجري إنهاء إجراءات 203 عمارات تضم 4872 وحدة بمنطقة الزهراء «إسكان اجتماعي»، و104 عمارات بمنطقة امتداد المستقبل ضمن المبادرة الرئاسية.



جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الإسكان امس خلال متابعة الدكتور عاصم الجزار سير العمل بالمشروعات الجارية بمدينة 15 مايو، والتي شملت مشروعات سكنية جديدة، والأعمال الأخيرة بمشروع «سكن بديل للعشوائيات»، ومرافق وكهرباء واتصالات بعدة مناطق بالمدينة.



وشدد وزير الإسكان على ضرورة دفع العمل بمشروعات التطوير ورفع الكفاءة، وكذا مشروعات المرافق الجارية والخدمات لاسيما بالمناطق الحديثة، لسرعة تسليم الوحدات لمستحقيها وتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.



بدوره، أوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو المهندس محمد خلف الله، أن مشروع «سكن بديل العشوائيات»، يشمل مشروع زهور مايو بمساحة 67.37 فدان شرق الطريق الدائري ضمن خطة تطوير العشوائيات التي أطلقها رئيس الجمهورية، لمجابهة أخطار المناطق العشوائية، ويشمل 42 عمارة تم الانتهاء من تنفيذها، و834 حظيرة نموذجية ومحطات تجميع ومنطقة للمخازن داخل سور لخدمة المنطقة، لافتا إلى أن مشروعات الإسكان المتوسط الجديدة تشمل الانتهاء من تخطيط منطقة القرنفل «إسكان متوسط» بإجمالي 91 عمارة تضم 2184 وحدة سكنية.



وقال إن مشروعات الخدمات الجارية تشمل مركزا طبيا وحضانة وسوقا تجارية بمنطقة الزهور، ويجري طرح خدمات منطقة النرجس «إسكان اجتماعي».



وأضاف أنه في قطاع الطرق، يجري الانتهاء من تنفيذ طرق منطقة 290 فدانا، بجانب تنفيذ طريق يربط بين تلك المنطقة والطريق الدائري بالمدينة ويمر بمنطقة زهور 15 مايو، وكذا الاستعداد لتنفيذ طرق منطقة الإسكان الاجتماعي «منطقة النرجس».



ونوه إلى أن المشروعات الجارية بقطاع الكهرباء تشمل شبكة الكهرباء لمنطقة الزهور، ولـ36 عمارة إسكان اجتماعي بجوار منطقة الـ120 فدانا، و9 قطع أراضي إسكان الأكثر تميزا بالمنطقة المحصورة بين موقع الإسكان الاجتماعي «2» ومجاورة «6» بالامتداد.



وأشار إلى أنه تم اعتماد المخطط الاستراتيجي لمنطقة صناعية بالامتداد الجنوبي المضافة للمدينة على مساحة حوالي 647 فدانا، لدفع عجلة الاقتصاد والنهوض بالصناعات.