القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار د.حنفي جبالي رئيس المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2022 /2023.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة امس عقب استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة باعتبارها لجنة حسابات المجلس عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2022/ 2023.



وأشاد رئيس المجلس بالمجهود المبذول على مستوى اللجان النوعية من الأعضاء خاصة في المجال التشريعي والتعديلات الجوهرية التي تدخلها اللجان على مشروعات القوانين.



وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، وفقا للاحتياجات الفعلية لما تتطلبه القوانين والقرارات واقتراحات تحسين مستوى الأداء في مختلف القطاعات بالمجلس.