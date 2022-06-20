القاهرة ـ هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن الحكومة لديها الاستعداد التام لتيسير الإجراءات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية في مجال الحفر والاستكشاف، بالإضافة إلى سرعة إصدار الموافقات المطلوبة في هذا الشأن، لاسيما أن مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات.



جاء ذلك خلال ترؤسه، امس، اجتماعا بحضور وزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا، لمتابعة جهود تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، فيما يخص عددا من ملفات العمل، وكذا المشروعات التي تنفذها الوزارة في قطاع البترول، بالإضافة إلى جهود توفير الاحتياجات البترولية.



ورحب مدبولي، بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لدفع أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط، لاسيما مع تأثر قطاع الطاقة جراء الظروف العالمية الراهنة، لافتا إلى ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بالمشاركين في الاجتماع الوزاري للمنتدى، مؤخرا، بشأن قدرة المنتدى على القيام بدور محوري خلال المرحلة المقبلة لحل أزمة الطاقة العالمية، بما يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة للمنطقة.



واطمأن رئيس الوزراء على توافر المنتجات البترولية المختلفة، في ظل ارتفاع أسعار مختلف المنتجات البترولية عالميا، خاصة مع دخول فصل الصيف، وزيادة الاستهلاك.

من جهته، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك دعما من القيادة السياسية للنشاط الخاص بمنتدى غاز شرق المتوسط وحثه على استدامة ملف الطاقة في المنطقة والتعاون بين الدول الأعضاء به، لافتا في هذا الإطار إلى جلسة المباحثات التي عقدها على هامش اجتماع المنتدى مع كبار المسؤولين عن ملف الطاقة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتوصل إلى اتفاق تعاون يسهم في الإسراع باستغلال موارد الغاز في منطقة شرق المتوسط والبنية التحتية المصرية بشكل اقتصادي لنقل الغاز إلى دول أوروبا.



وأوضح وزير البترول أن الاتفاق سيسهم في إعطاء دفعة وتشجيع للشركات العالمية بهدف الإسراع بتنمية وإنتاج موارد الغاز من منطقة شرق المتوسط، الأمر الذي يسهم في تحقيق أمن الطاقة.



بدوره، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأن اللقاء استعرض عددا من ملفات عمل الوزارة، خاصة في مجال زيادة جهود الحفر والاستكشاف، وتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي في هذا الشأن.