أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.عمرو طلعت أن مصر تحرص على التفاعل مع معطيات الثورة الصناعية الرابعة وتسريع وتيرة التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، مشيرا إلى أنه تم إطلاق أكثر من 135 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية حتى الآن.



جاء ذلك في كلمة د.عمرو طلعت التي ألقاها نيابة عنه م.خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي السابع «وطن رقمي»، الذي تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ود.فليكس موتاتى وزير التكنولوجيا والعلوم في زامبيا، وحمد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية، ود.شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، وم.عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وم.خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعدد من القيادات والخبراء بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر والدول العربية والأفريقية، وبمشاركة 60 شركة عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وقال د.عمرو طلعت إن الوزارة تضطلع بقيادة عمليات التحول الرقمي بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة لبناء مصر الرقمية التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: تحقيق التحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمي.



وأشار إلى تزايد الاهتمام العالمي بالإنفاق على التحول الرقمي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 1.8 تريليون دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 17.6% عن عام 2021، موضحا أنه تم إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022 ـ 2026) التي توفر حزمة من الحوافز الاستثمارية للشركات العالمية والمحلية، لافتا إلى جهود الوزارة في توفير بيئة متكاملة لصناعة تصميم وتطوير الدوائر والنظم الإلكترونية في مركز الابتكار التطبيقي وتصميم الإلكترونيات بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف أنه يتم تنفيذ استراتيجية لبناء القدرات الرقمية والتي تستهدف تدريب أكثر من 200 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي باستثمارات 1.1 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية لبناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع ووفقا لمستويات متعددة، حيث تتضمن الاستراتيجية إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب من الجنسين في سوق العمل المستقل عبر الإنترنت ومن أبرزها مبادرة «مستقبلنا رقمي»، موضحا أنه تم افتتاح جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم تخريج أول دفعة من طلاب مبادرة «بناة مصر الرقمية» التي يتم من خلالها إقامة شراكات عالمية لمنح الماجستير المهني في أحد تخصصات المجالات التقنية الحديثة.



وأشار وزير الاتصالات إلى أن نسبة النمو في استثمارات الشركات الناشئة قد بلغت نحو 168% لتتضاعف من 190 مليون دولار في عام 2020 إلى 490 مليون دولار، كما جاءت مصر في المركز الأول على مستوى القارة الافريقية من حيث عدد الصفقات الاستثمارية والتمويلية في الشركات الناشئة المصرية خلال عام 2021، موضحا جهود الوزارة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال تهيئة البيئة المحفزة للابتكار الرقمي وبناء شراكات في البحث والتطوير بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتنمية الشركات المتوسطة والصغيرة ورعاية الشركات الناشئة العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ خطة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية على مستوى المحافظات.